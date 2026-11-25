Tribunalul Uniunii Europene a stabilit miercuri că Executivul comunitar și-a încălcat obligațiile legale privind calendarul legislativ pentru eliminarea creșterii animalelor în cuști. Trecerea la noi sisteme de creștere presupune investiții considerabile din partea fermierilor europeni.

UE, obligată să accelereze eliminarea cuștilor din ferme. Fermierii așteaptă un calendar clar - Sursa: Profimedia

Comisia Europeană va trebui să prezinte un calendar actualizat al măsurilor legislative privind eliminarea treptată a cuștilor din ferme, atât timp cât își menține intenția de a pune în aplicare acest angajament, a stabilit Tribunalul Uniunii Europene, printr-o hotărâre pronunțată miercuri, la Luxemburg.

Potrivit Food Ingredients First, citat de Mediafax, pentru crescătorii de animale, principalele provocări sunt costurile modificării infrastructurii existente, accesul la finanțare și asigurarea unei piețe de desfacere care să le permită recuperarea investițiilor.

În 2021, Comisia Europeană și-a exprimat intenția de a prezenta, până la sfârșitul anului 2023, o propunere legislativă privind interzicerea utilizării cuștilor pentru anumite specii și categorii de animale de fermă.

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Angajamentul a venit ca răspuns la inițiativa cetățenească europeană "End the Cage Age" ("Să punem capăt erei cuștilor"), care a strâns aproximativ 1,4 milioane de semnături, întrunind pragul minim de susținere necesar în 18 state membre.

Termenul a expirat însă fără ca propunerea legislativă să fie prezentată. În februarie 2024, Comisia Europeană a confirmat că își menține angajamentul, dar a invocat necesitatea unor consultări suplimentare cu sectorul agricol, fără să stabilească un nou calendar legislativ. Organizatorii inițiativei au sesizat Tribunalul Uniunii Europene în martie 2024.

Judecătorii au stabilit că obligația Comisiei de a informa cetățenii cu privire la calendarul măsurilor legislative nu încetează odată cu expirarea termenului anunțat inițial.

Comisia Europeană intenționează să prezinte până la sfârșitul anului 2026 propuneri de revizuire a normelor privind bunăstarea găinilor ouătoare și a puilor crescuți pentru carne.

Propunerile legislative referitoare la creșterea porcilor sunt programate pentru al doilea trimestru al anului 2027.

Organizațiile pentru protecția animalelor au cerut stabilirea unui calendar și pentru celelalte specii incluse în inițiativă: iepuri, viței, prepelițe, rațe și gâște. Aproximativ 300 de milioane de animale de fermă sunt încă ținute anual în cuști în țările din Uniunea Europeană, potrivit estimărilor organizației Eurogroup for Animals, care reunește peste 100 de organizații pentru protecția animalelor și are sediul la Bruxelles.

Annamaria Pisapia, purtătoarea de cuvânt a comitetului care a inițiat campania, a descris hotărârea instanței drept "o victorie istorică pentru animale și pentru democrația din Europa".

Reprezentanții Eurogroup for Animals susțin că principala dificultate întâmpinată de fermieri este investiția inițială necesară înlocuirii sau adaptării adăposturilor pentru animale. Aceștia consideră că producătorii trebuie să beneficieze cât mai devreme de sprijin financiar, astfel încât investițiile realizate în prezent să respecte viitoarele cerințe europene privind bunăstarea animalelor.

Fermierii vor avea nevoie și de instruire, consultanță tehnică și schimburi de experiență cu producătorii care au adoptat deja sisteme de creștere fără cuști.

Organizația europeană a fermierilor și cooperativelor agricole Copa-Cogeca a atras atenția însă, încă din luna iulie, că Strategia UE privind creșterea animalelor, deși recunoaște costurile transformării fermelor de păsări și porci, nu oferă un plan credibil de finanțare.

Experiența unor ferme de găini ouătoare arată că trecerea la sisteme de creștere fără cuști poate fi realizată în cinci ani, dacă există fonduri dedicate acestei tranziții, susțin specialiștii organizației.

Pe lângă sprijinul financiar, reprezentanții Eurogroup for Animals consideră că fermierii au nevoie de contracte comerciale pe termen lung și de prețuri echitabile pentru produsele obținute.

Aceștia propun și introducerea unor criterii privind bunăstarea animalelor, alături de cele referitoare la preț, în contractele de achiziții publice de produse alimentare.