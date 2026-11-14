Lagărul animalelor din Suraia, plătit din bani publici, a fost redeschis după opt luni de suspendare. Soarta câinilor torturaţi aici riscă să se repete după ce autoritățile au dat undă verde funcționării adăpostului. Asta în timp ce autorizaţia de construcţie lipseşte şi este amplasat într-o arie protejată. Chiar şi aşa, în adăpost au ajuns deja noi câini capturați.

Imaginile care au șocat o țară întreagă au dus, în februarie, la suspendarea activității adăpostului din Suraia. Peste 200 de câini au fost salvaţi atunci din lagăr. Părea că s-au oprit cruzimile.

După opt luni, însă, adăpostul a fost redeschis. DSVSA a dat aviz de funcționare. Şi tot DSVSA, la presiunea asociaţiilor de ocrotire a animalelor, a venit în control. A constatat nereguli şi a dat amenzi.

"S-a aplicat o sancțiune contravențională valoare de 15.000 lei, una de 10.000 pentru neasigurarea spațiului de cazare a unei femele gestante și o a doua sancțiune de 5.000 lei pentru neregistrarea câinilor microcipați în RECS", a precizat Andrei Rădulescu, purtător de cuvânt DSV Vrancea.

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Ilegalitățile par să se ţină lanţ. Adăpostul Vetmedan este construit pe un teren protejat. Fără autorizație.

"DSVA nu și-a îndeplinit în niciun fel obligația de a verifica actele. Deci nu vorbim doar de o problemă morală, ci vorbim de încălcări grave ale legislației privind protecție animalelor", a spus Lavinia Coţofană, avocata federaţiei.

"Noi nu verificăm cărți funciare sau nu verificam alte documente. Nu avem abilitatea, autoritatea", a mai spus Andrei Rădulescu.

Adăpostul pentru câini a fost construit pe un teren care face parte din fondul forestier național. Lucrările au fost făcute fără aprobările necesare și fără avizele silvice.

Garda Forestieră a confirmat neregulile de pe amplasamentul de aici, de la Suraia și a sesizat Poliția. În acest moment, există două variante: fie proprietarul găsește o soluție prin care adăpostul să intre în legalitate, fie construcțiile vor trebui demolate.

"Începând de la autorizație, amplasament, autorizații, contracte, totul este o ilegalitate", a spus Marius Chirca, vicepreşedinte Federaţia Împreuna pentru Animale.

Acuzațiile sunt confirmate și de Primărie.

Maria Stroe, Primarul Comunei Suraia: Primăria Suraia nu a primit nicio solicitare pentru a primi această autorizație de construire pentru acest padoc, pentru că era un spațiu cu un contract de închiriere.

Reporter: În urma verificărilor de anul acesta am descoperit că proprietarul nu are autorizație de construire, cu toate că noi credeam că are autorizați de construire. V-au mințit colegii dumneavoastră?

Maria Stroe, Primarul Comunei Suraia: Nu, poate că au omis.

Aceeaşi primărie a avut însă contract cu firma care administra adăpostul.

"Noi am făcut un contract cu el. O singură factură cred că a avut de 40.000 de lei pe care noi am achitat-o", a spus primarul.

În timp ce autoritățile bâjbâie printre hârtii, afacerea prosperă. Pe site-ul adăpostului au apărut deja fotografii cu noi câini capturați, prezentați drept disponibili pentru adopție. Asta ar fi trebuit să însemne că au trecut printr-o evaluare medicală și au fost microcipați.

"Eu am luat opt cățeluși, puiuții luni de aici. Mi s-a spus că sunt perfect sănătoși. Dar se pare că sunt toți bolnavi de parvoviroza, un virus mortal al cățeilor", a spus o femeie.

Am încercat să obținem un punct de vedere de la administratorul adăpostului. Daniel Lazăr a chemat Poliția.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lucrări și amplasarea unor obiective în fondul forestier fără aprobări.

"Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitatea situației de fapt și luarea măsurilor legale", a declarat Larisa Ochean, purtător de cuvânt IPJ Vrancea.

În ultimii patru ani, firma a încasat peste 27 de milioane de lei din bani publici, prin 112 contracte cu primării din 18 județe. În adăpost ar fi fost omorâți peste 15.000 de câini.