Suntem la 4 metri sub pământ, într-o locaţie secretă, unică în România şi înţesată cu tehnologie. Pe lângă asistentul virtual, trapa de intrare va fi acţionată cu ajutorul unei amprente, iar în curand va fi instalat şi un sistem de monitorizare a aerului, astfel încât această mască devine total inutilă.

Construcţia subterană are 40 de mp

Buncărul a fost construit de la zero de Dani, un youtuber care și-a impresionat cei 400.000 de abonaţi cu un proiect ieşit din comun. Buncărul este în curtea casei sale din judeţul Timiș, iar bărbatul spune că s-a inspirat din filmele apocaliptice. Construcţia subterană are 40 de mp, e înconjurată de beton armat, tratată impermeabil şi consolidată cu 14 tone fier.

Vezi și

"Am făcut mai mult un man cave foarte bine intărit şi rezistent, care poate fi numit buncăr, cu siguranţă, dar mai accesibil şi cu un design mai modern... specific mie. Designul este specific temei post apocaliptice, bio hazard, carantină... e din mintea mea. Oxigenul nu ar fi o problemă. Am un sistem de filtrare activ, cu filtrare şi recuperare de caldură, am un sistem pasiv care funcţionează pe diferenţe de temperatură şi nivel", explică Dani, youtuber.

Ce provizii are tânărul

Nici proviziile nu sunt o problemă. "Apă, câteva sucuri, ciocolată care e favorita mea, conserve, iar aici am o galeată cu o mâncare specială liofazată, se numeşte, pentru situaţii de urgenţă, sunt 120 de porţii , pentru o persoană, 40 de zile din găletuța aia. Aici am scule, aici am măşti de gaze, din anii 60, româneşti, un mini aragaz, rezerve de gaz, mai o mască... Strictul necesar este aici!", adaugă Dani, youtuber.

Construcţia a început-o anul trecut, iar proiectarea a durat mai bine de doi ani. Structura a fost concepută să reziste la orice condiții, inclusiv la presiuni extreme și, în teorie, chiar și la un impact puternic, cum ar fi o explozie. Investiţia totală este de aproximativ 35.000 de euro.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei IRCC creşte iar. Vă gândiţi să faceţi o refinanţare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰