În "saptamana altfel", micuţii bucătari şi-au etalat cu mândrie munca expusă pe standurile aranjate de mămici şi tătici, iar cumpărătorii au roit în jurul lor.

"Ca in fiecare an ajutam cazuri sociale din gradinita si comunitate si sustinem terapia copiilor cu autism care costa in jur de 5000 de lei pe luna", spune Maria Todereanu - director Grădinița cu Program Normal Obcini.

Cei mici au preparat prăjituri sănătoase

De activităţi practice au avut parte şi elevii unei şcoli din Clisura Dunării. Cei mici au participat la "săptămâna altfel" unde au învăţat să prepare bunătăţi sănătoase sa să îşi etaleze creativitatea într-un atelier de pictură.

Şi de această dată, produsele făcute de copii vor fi apoi comercializate, iar banii vor fi donaţi Scolii Gimnaziale Eșelnița.

Rămânem tot la activităţi de toamnă şi mergem la Mureş, unde elevii din Reghin au avut parte de activităţi tematice, chiar la Muzeul Etnografic "Anton Badea.

"Este o sărbătoare a toamnei în muzeu pe care o facem în fiecare an şi anul acesta ne-am gândit la ceva nou, un festival al dovlecilor, ăsta este primul an în care îl facem", spune Roxana Man, director muzeul Anton Badea Reghin.

Centrul atenției va fi o expoziție unde copiii vor recrea "satul bunicilor" folosind bostani, redând vatra satului, casele țărănești și alte elemente esențiale din viața rurală.

