Între 2007 şi 2017, din România au plecat aproape trei milioane şi jumătate de oameni, adică 17% din populaţie. Cei mai mulţi, în Italia, Spania, Germania, Franţa şi Marea Britanie.

De-a lungul timpului, mulţi dintre muncitorii sezonieri români au ajuns să îngroaşe rândurile unei armate de sclavi printre străini.

Poveştile de groază ale românilor, plecaţi peste hotare

Sorin Olari, de fel din Suceava, a lucrat la cules de citrice. Recunoaşte că a fost un caz fericit: a avut contract şi condiţii bune de muncă.

"Sunt mulţi care muncesc poate pe salarii mai mici ca în România. Exploataţi foarte, foarte mult. În 2014 am stat vreo 6 ani. Am venit acasă, ne-am reîntors iară. Am zis că mergem pentru un sezon de 6 luni şi am stat 3 ani", ne spune Sorin.

Marian Chitic a lucrat şi el în agricultură, în Germania, la plantaţiile de salată. Întors acasă, s-a făcut şi el fermier, dar nu a uitat experienţa străinătăţii. "Undeva la 50 de euro care îl percepea firma care te ducea. Faptul că trimitea, primea contractele, ne chema să le semnăm îşi percepea un comision. Am fost anul ăsta, am văzut. Dacă îmi place mai merg, dacă nu, nu. Eram informaţi, cel puţin eu la firma cu care lucram, eram informaţi că stăm 2,3 în cameră", povesteşte Marian.

Proiectul ministerului Muncii impune agențiilor de plasare să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă. Pentru a proteja lucrătorii sezonieri, angajatorii vor trebui să asigure cazare care respectă standardele de sănătate şi siguranţă ale ţării în care activează. Costurile pentru călătoria dus-întors vor fi acoperite tot de angajator, care trebuie să ofere şi un sprijin financiar pentru hrană zilnică şi să încheie o asigurare medicală pentru lucrători.

Românii plecaţi la muncă în străinătate sunt înlocuiţi cu muncitori asiatici. În judeţul Suceava, unul dintre polii exodului, lucrează acum peste o mie de nepalezi şi srilankezi.

