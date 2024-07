12.000 de călători mergeau, zilnic, cu tramvaiul 5, supranumit tramvaiul corporatiştilor pentru că trece prin districtul de Business Pipera. Traseul lui a fost scurtat în februarie, când a început modernizarea liniei.

Datorii de 40 de milioane de lei

Constructorul a executat mai bine de jumătate din lucrările la linia 5 şi o bună parte din ele au fost achitate din economii. Până acum, Primăria Capitalei i-a plătit firmei doar 6 milioane de lei şi a adunat o datorie de aproape 40 de milioane de lei.

"Angajaţii i-am trimis în concediu de odihnă. Nu mă aşteptam. Am avut rezerve şi norocul nostru că fiind o firmă serioasă, mulţi furnizori, în momentul în care nu am primit bani, ne-au înţeles. Ne-a spus că nu sunt probleme de bani", spune Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii.

"Noi avem banii, da? Numai că legea nu ne permite fără o hotărâre a consiliului general să mutăm bani de la o investiţie la altă investiţie. Toate grupurile sustin mutarea de bani de pe alte linii de investiţii către această investiţie numai că sunt şi alte solicitări de rectificare şi de aceea discuţia e puţin mai complexă", spune Nicuşor Dan, primarul Capitalei.

Directorul firmei de construcţii speră să termine lucrările în decembrie

Până plăteşte primăria datoria şi se termină lucrările, călătorii de pe linia cinci merg cu autobuzele care pierd timp în traficul supra-aglomerat.

Şantierul se întinde pe mai bine de patru kilometri, între şoseaua Ştefan cel Mare şi Podul Băneasa.

"Sper, promisiunea pe care am făcut-o la început să rămână promisiune si să terminăm in decembrie. Dacă vor fi situaţii grave adică chiar să nu ne plătească nimic, nu stiu cât mai pot să duc. Sper să nu se ajungă acolo. Sper că au un pic de minte cei de la primărie şi să nu mă plimbe până în septembrie sau octombrie că chiar nu am ce să fac şi atunci ar trebui să întrerup si să stau", mai spune Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii.

Lucrările de modernizare pentru linia 5, care leagă centrul de nordul oraşului, costă 140 de milioane de lei.

