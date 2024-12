Vâscul este unul din simbolurile sărbătorilor de iarnă. În parcul Kisselef din Capitală a fost montată o instalaţie spectaculoasă, cu proporţii record.

Am mai preluat o tradiție de la americani și de această dată am vrut să-i și întrecem. Aceasta este cea mai mare instalație din vâsc natural din lume. Organizatorii au folosit sute de metri de instalație luminoasă și peste o tonă de vâsc. Dar cine nu are drum pe aici își poate cumpăra norocul de la piață.

Semnificaţia vâscului în noaptea dintre ani

În Europa, vâscul este așezat la uşă în noaptea dintre ani, pentru a aduce noroc și armonie. În SUA, este un simbol al dragostei şi se ţine în casă de la începutl lunii decembrie.

"Se spune că ne îndeplinește dorințele. Această modalitate este împrumutată din america și anume sărutatul sub vâsc se spune că dacă se sărută doi indragositi sub vâsc vor rămâne toată viața căsătorindu-se. Se mai numește și plantă nemuririi, aducându-ne sănătatea fertilitatea belșugul", ne explică Doina Isfănoni, cercetător etnolog.

Aşa că neapărat în sacoșa de cumpărături îşi face loc o ramură de vâsc.

Beneficiile vâscului pentru sănătate

Cele trei specii de vâsc sunt și leacuri miraculoase pentru sănătate.

"Sunt cunoascute mai mult ca plante medicinale contează mult și plantă gazda de pe care îl recoltezi dacă vorbim de astm trebuie recoltat de pe par, pomi fuctiferi. Există mai multe specii de vâsc este unul cu frunze căzătoare cel de stejar formează niște fructe de culoare galbenă care sunt folosite pentru colorarea rachiului în galben. Există viscum pe care îl știm noi de Anul Nou care are bobițele albe și frunzele verzi închis și vâscul care crește în brad în molid cu frunze deschise și bacele de culoare gălbuie", ne spune Mihaela Georgescu, Prof. Univ. Horticultură.

Ceaiul de vâsc este recomandat pentru afecțiuni cardiace.

