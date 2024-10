Grupul de turişti se plimba prin centrul istoric al Braşovului când bărbatul s-a împiedicat şi a ajuns pe stradă. Instinctul şoferiţei i-a salvat viaţa. A frânat şi în acelaşi timp a tras de volan ca să evite pietonul. A tamponat, însă, un automobil care venea din sens opus.

Accidentul s-a petrecut la aproximativ 15 metri de Casa Sfatului

Accidentul s-a petrecut la aproximativ 15 metri de Casa Sfatului. Turistul şi-a pierdut echilibrul exact aici, unde este această groapă, şi-a continuat deplasarea şi a ajuns pe carosabil după ce a încălecat această bordură cam de 10 centimetri înălţime.

O cameră de supraveghere arată că turistul străin a fost în mare pericol. Roata maşinii a trecut la doar câţiva centimetri de el. În schimb, şoferul din maşina de pe contrasens a avut de suferit. "S-a auzit o bubuitură, am ieşit, am înţeles că a căzut un domn pe carosabil. Era speriat, într-adevăr", a declarat un martor. "Am avut o ezitare, dar după m-am dus şi l-am scos pe domnul din Audi. L-am văzut că era deja rănit la mână şi la cap", a spus o martoră.

Bărbatul s-a împiedicat din cauza unei dale lipsă de pe trotuar

Turistul străin a fost ajutat de un echipaj medical să îşi revină din şoc. Bărbatul şi-a dat seama, apoi, că s-a împiedicat din cauza unei dale lipsă de pe trotuar. "O mică neatenţie, să calci greşit şi te duci direct în stradă", spune un bărbat. "Nu se repară, nu se asfaltează. Ca în tot oraşul. Mai multă atenţie din partea Primăriei", adaugă alt bărbat.

"Este în aproape tot centrul istoric pavaj, tocmai de aceea pe tot parcursul anului executăm lucrări de întreţinere. Se va interveni şi în Piaţa Sfatului acolo unde lipsesc dalele!", explică Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov.

Şoferiţa care a provocat accidentul în încercarea de a-i salva viaţa turistului este anchetată de poliţişti. Femeia a suferit un atac de panică în momentul în care agenţii au venit la faţa locului.

