România ocupă locul 3 în Europa în topul celor mai periculoase țări pentru șoferi, o realitate care devine și mai sumbră odată cu lăsarea întunericului, când multe șosele devin un adevărat test de supraviețuire.

Statisticile arată că 25% din totalul accidentelor cu victime se întâmplă noaptea, în special din cauza lipsei iluminatului public, a marcajelor rutiere, a gropilor adânci și a riscului de a întâlni obstacole nesemnalizate.

Numai în primele nouă luni ale anului, au avut loc 414 accidente grave în intervalul orar 22:00 – 06:00. 164 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 318 au fost răniți grav. Iată și harta celor mai periculoase drumuri pe timpul nopții: DN2 sau Drumul Morții, așa cum i se mai spune, este primul ce trebuie evitat. Are o singură bandă pe sens și un acostament lat, pe care mulți șoferi îl confundă cu o a doua bandă, lucru care provoacă depășiri riscante. 44 de accidente grave au avut loc aici de la începutul anului și pe timpul nopții.

Ajungem și pe celebrul DN6, considerat al doilea cel mai periculos drum din țară și pe care au avut loc 39 de accidente din ianuarie până acum.

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Șoseaua leagă Bucureștiul de Timișoara, dar are o infrastructură foarte învechită și un trafic extrem de aglomerat.

Nici Drumul Național 1 nu e mai sigur. Pe ruta București - Brașov - Borș, s-au produs 27 de accidente grave.

La fel de periculoase, dar din alte cauze, sunt drumurile județene, în special cele montane și forestiere fără parapete și peste care cad frecvent bolovani. Vorbim de cele din județul Hunedoara spre Apuseni sau din alte zone din județul Neamț sau din Suceava. Principala cauză care a dus la aceste accidente este viteza prea mare pentru condițiile de drum. Noaptea, vizibilitatea scade foarte mult, la fel ca timpii de reacție la volan. În plus, indisciplina pietonilor, consumul de alcool la volan și alte preocupări care distrag atenția, cum ar fi telefonul, contribuie și ele din plin la pericolul de pe șosele.