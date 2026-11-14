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Zi cu ceaţă, ploaie şi vizibilitate redusă în majoritatea ţării. Recomandările MAI pentru şoferi

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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.11.2026, 08:38 | Modificat la 14.11.2026, 08:42

Ministerul de Interne avertizează, sâmbătă dimineaţă, că, în cea mai mare parte a ţării, carosabilul este ud şi se semnalează ceaţă. ”Drumul cere mai multă atenţie decât de obicei”, transmit oficialii MAI; alături de o serie de recomandări.

”În cea mai mare parte a ţării, ziua începe astăzi cu ceaţă şi ploaie. Vizibilitatea e redusă şi carosabilul e ud, aşa că drumul cere mai multă atenţie decât de obicei”, arată MAI, sâmbătă dimineaţă, pe pagina de Facebook.

Poliţiştii transmit şi o serie de recomandări pentru o deplasare în siguranţă:

Dacă sunteţi la volan:

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▪ Folosiţi faza scurtă şi, dacă maşina este dotată, proiectoarele de ceaţă. Faza lungă se reflectă în ceaţă şi vă reduce vizibilitatea.

▪ Reduceţi viteza şi păstraţi o distanţă mai mare faţă de vehiculul din faţă. Pe asfaltul ud, distanţa de frânare creşte.

▪ Dezaburiţi geamurile înainte să porniţi şi evitaţi manevrele bruşte.

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▪ Plecaţi mai devreme de acasă. Câteva minute în plus vă scutesc de grabă pe drum.

Dacă mergeţi pe jos:

▪ Traversaţi doar prin locurile marcate, după ce v-aţi asigurat că şoferii v-au observat.

▪ Purtaţi haine deschise la culoare sau un element reflectorizant. Pe ceaţă, şoferii vă văd mult mai târziu.

▪ Nu vă acoperiţi privirea cu umbrela atunci când traversaţi.

Mihai Iorga
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