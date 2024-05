Vezi și

Înainte de plecarea în cursă, Charles Leclerc a fost în centrul atenţiei la Monaco, locul unde s-a născut. Pilotul monegasc a fost salutat de fotbalistul francez Kylian Mbappe, în timp ce echipa de la Ferrari pregătea totul minuţios.

Spectacol total la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco

Piloţii au venit pe trotinete şi în ritm de melodii italiene.

Un alt fotbalist francez, Raphael Varane, s-a pozat la boxele Williams. Pe pistă a fost inflaţie de vedete, de la modele faimoase precum Emily Ratajkowski, până la fostele legende David Coulthard şi Mika Hakkinen.

Echipa Observator nu a trecut neobservată la Monte Carlo.

"România, ţara lui Ilie Năstase. Ilie a fost una dintre primele persoane care au făcut vizibil steagul României. Era un jucător de tenis incredibil. Am avut ocazia să îl cunosc. Dumnezeu să binecuvânteze România şi pe el", a spus un fan venit pe circuit.

Înainte de cursă, mii de fani au petrecut pe străzi.

Anul acesta, cursa de la Monte Carlo a atras 200.000 de vizitatori.

