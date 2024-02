Vezi și

Ştefan Mindea. Prezentat ca o somitate, unul dintre cei mai buni neurochirurgi din America şi o speranţă pentru medicina din ţara noastră. Şcolit la universităţi prestigioase de peste ocean, este şi fondatorul secţiei de Neurochirurgie Minim Invazivă a Universității Stanford. Întors acasă, la Constanţa, s-a făcut preot şi si a deschis cabinete in mai multe clinici private. Acum, a ajuns subiectul unei anchete penale. Pacienţii îl acuză de înşelăciune.

Constantin Donose: Pe partea dreaptă, nu mai este muşchiul. Din cauza asta eu nu pot să fac extensia degetului. Şi sus, muşchiul e căzut, din cauza asta nu am forţă.

Un pacient îl acuză pe neurochirurg că a rămas paralizat din cauza lui

Constantin Donose este fost ofiţer şi îl acuză pe neurochirurg că a rămas paralizat din cauza lui. În 2018 a ajuns la clinica medicului din Constanţa cu dureri crunte la spate şi un diagnostic clar - Hernie de disc.

Constantin Donose: A constatat că toate ar putea fi tratate cu nişte infiltraţii pe care toţi le descriau ca fiind magice, aduse din America. Peste 40 de infiltraţii am făcut până am ajuns la operaţie.

Bolnavul a bătut patru ani drumul de la Iaşi la Constanţa pentru tratament. Apoi a ajuns la operație.

Constantin Donose: A zis că îmi va pune acolo membrană indistructibilă care îmi vor proteja coloana. Am plătit pe două discuri 11.500 de euro, în locul lor am văzut doua membrane din colagen, care costă 380 de lei. Deşi spune că mi-a pus implant, el mi-a pus două pansamente, nicidecum aceste dispozitive medicale cum spune el, care sunt create în SUA special pentru el. Când m-am trezit din anastezie eram paralizat. Foarte multe minciuni am descoperit. Am fost operat de un medic fără onoare.

Constantin, a urmat un an de chin, prin cabinetele altor medici pentru a se recupera, spune el.

Constantin Donose: Un an de zile eu am purtat mănuşă la mâna dreaptă. Mâna mea era permanent îngheţată.

Bărbatul susține ca în urma intervenției nu-și mai poate mișca mâna, a primit certificat de handicap și a fost nevoit să se pensioneze.

Nu ar fi singurul pacient care îl reclamă pe reputatul medic

Geanina Porosnicu, avocat: Vorbim de un fenomen naţional, extins în cel puţin 6 judeţe, eu apăr trei pacienţi deocamdată. Solicităm prejudicii foarte mari, de un milion de euro. Suma nu este exagerată, este proporţională cu consecinţele pierderii posibilităţii de muncă, mâna dreaptă nu mai poate fi folosită.

Alt pacient, altă mărturie şocantă.

Pacient: Am încercat să îmi rezolv o problemă cu o hernie de disc. Mi-a recomandat să fac nişte şedinţe de infiltraţii lombare. Neavând niciun fel de rezultat, am avut un consult cu domnul doctor în urma căruia mi-a propus o intervenţie chirugicală. Mi s-a spus că se va folosi un implant biologic.

După externare, nicio rezolvare. Ba mai mult.

Pacient: În ziua externării am avut dureri foarte mari. M-am îndreptat către alţi neurochirurgi. M-au întrebat ce fel de infiltraţii am făcut, ce implant am în corp? Am aflat că este o simplă membrană de colagen, care pe site-ul producătorului costă 370 de lei două bucăţi, pe care eu plătisem 4.300 de euro.

În urma acestei reclamații, procurorii din Iaşi au deschis dosar pe numele medicului și într-un răspuns pentru Observator confirmă că: "S-a dispus începerea urmăririi penale pentru înşelăciune. Cadru medical i-ar fi indus persoanei vătămate o falsă percepţie asupra unei tehnici minim invazive, precum şi ale unui implant care ar fi fost utilizat în mod exclusiv de către respectivul medic".

Medicul Ştefan Mindea, anchetat şi de Colegiul Medicilor

Medicul Ştefan Mindea este acum anchetat şi de Colegiul Medicilor.

Gabriela Dascălu, Colegiul Medicilor: Avem două dosare de cercetare disciplinară în curs. Domnul doctor are recunoscută calitatea de medic specialist de neurochirurgie.

Reporterii Observator au încercat să afle şi ce spune medicul despre aceste acuzații.

Andreea Filip, reporter Observator: Încercăm să obţinem un punct de vedere din partea medicului Ştefan Mindea. Până acum, la contactele pe care le-am obţinut fie nu a răspuns nimeni, fie nu mai sunt valabile.

L-am căutat atât la clinica din Constanţa, cât şi la biserica unde slujeşte.

Ștefan Mindea a povestit în trecut despre legătura dintre halatul de medic și sutana de preot.

Ştefan Mindea, medic şi preot: Fără harul lui Dumnezeu, actul medical este un chin. Am avut momente încât cele mai complexe cazuri se desfăşurau aşa fără probleme şi natural.

Arhiepscopul Tomisului a fost unul dintre susţinătorii săi. Azi, Inalt prea Sfintiul Teodosie e mai rezervat.

Ştefan Mindea a ajuns în America la cinci ani, când părinţii lui au emigrat în timpul regimului comunist. După 35 de ani, a revenit in România

