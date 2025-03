Cum ora 3 a devenit ora 4, am dormit cu o oră mai puţin şi am început ziua de dumincă mai devreme. Nu toţi vom fi in formă maximă, după această schimbare, ne avertizează medicii. "Există acest asupra minţii şi oamenii vor simţi schimbarea din perspectiva unor stângăcii. Pot observa că uită mai uşor lucruri sau pot fi în trafic un pic mai imprudenţi şi atunci merită să fie atenţi. Efectul durează o săptămână, două", a declarat Liliana Hadji, medic psiholog. Ora pierdută ne dă somnul peste cap. Plus, o stare acută de oboseală și de iritabilitate, mai ales în primele zile după schimbare.

Comisia Europeană a propus desfiinţarea orei de vară încă de acum 4 ani

"Pacienţii au cu 43 de minute mai puţin per noapte, o durată a somnului odihnitor, şi de asemenea, cu 30 de minute mai puţin, în momentul în care ajunge în faza aceea de vise. E o reducere a timpului şi a calităţii somnului, care dă senzaţia de lipsă de odihnă", a declarat Florin Mihaltan, medic somnolog. În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene, au existat inițiative pentru eliminarea schimbării sezoniere a orei, însă România continuă această practică.

Vezi și

Comisia Europeană a propus desfiinţarea orei de vară încă de acum 4 ani, dar ţările membre n-au reuşit să se pună de acord până în prezent. Astfel, încă din 2001, toate ţările din UE schimbă ora în ultima duminică de lunii martie. România va trece la ora de iarnă în ultima duminică a lunii octombrie.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Ultimele studii arată că 50% dintre angajaţi vor trebui să-şi găsească alt job din pricina AI până în 2030. Credeţi că e posibil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰