Ea este Ştefania Uţă. La 15 ani se poate mândri deja cu multe titluri şi medalii de campioană la atletism, fiind în Clasamentul European All-Time. Sportiva, născută la Râmnicu Vâlcea, a devenit campioana națională de seniori, în 2023 la 400 m garduri. În luna mai a acestui an a concurat în etapa de seniori a Challenger Continental Tour 2024, reușind cea mai bună performanță din acest an: 57 de secunde și 74 de sutimi. Numele ei a fost rostit şi peste hotare.

Îi lipseşte timpul liber, însă nu renunţă la visul ei

"Prima competiţie pe care am câştigat-o a fost când eram junioară 3 la Bacău în sală, la proba de 400. Campioană naţională sunt de 16-17 ori. Prima competiţie în străinătate a fost acum doi ani la Festivalul Olimpic al Tineterului European. Am venit pe doi. Apoi în vara acestui an am fost tot la FOTE. Am venit tot pe doi şi cu ştafeta am câştigat", a declarat Ştefani Uţă. Este elevă în clasa a X-a la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea, secţia sportiv. Îi lipseşte timpul liber, însă nu renunţă la visul ei.

"Am puţin timp liber, dar mereu reuşesc cumva să le împac. Am dimineaţa şcoală, după dorm după antrenament şi seara văd ce timp mai am. De obicei scriu, invăt. E important să ne clădim un viitor. Eu pentru asta muncesc. Vreau să am un viitor cât mai strălucit ca să pot să stau cât mai lejer când voi fi mare", a declarat Ştefania Uţă. La 400 de metri garduri impresionează pe plan european cu timpii scoși la nivel sub 18 și la sub 20 de ani. Ștefania a participat în acest weekend la Finala Campionatului Național U18, unde a câştigat locul întâi. "Este prima cursă la 400 de metri în aer liber şi vine după o accidentare. Rezultatul era de aşteptat că o să fie campioană naţională, dar ea se luptă cu timpul. Performanţa în sine, nu pentru titlu. Este un copil care nu există zi să nu mă surprindă plăcut", a declarat Alina Enescu, antrenoare.

"Am avut puţine emoţii pentru că înainte de europenele de seniori, unde nu am alergat, am avut o fascită şi din cauza asta o săptămână nu m-am mai antrenat", a declarat Ştefania Uţă. Ştefania se pregăteşte acum pentru o vară plină de competiţii. Recent, Ștefania s-a înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

