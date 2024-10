Spunem stop adicțiilor și dăm start vieții. Acesta este mesajul campaniei prin care vrem să vă arătăm pericolul care stă în spatele dependenței de droguri, dar și modul în care autoritățile ar trebui să gestioneze această problemă, care pare că ne scapă de sub control. Conform studiilor, statul ar trebui să înceapă lupta şi cu alte vicii, cred foarte mulţi români.

În ţara noastră, problema consumului de droguri şi lipsa unei abordări eficiente în a-i ajuta pe dependenţii de stupefiante îi îngrijorează pe mulţi români. Rezultatele unui sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses la comanda Antena 3 CNN arată că majoritatea românilor nu este mulţumită de nivelul de sănătate publică. Jumătate dintre cei care au răspuns studiului cred că autorităţile trebuie să pună accent pe lupta împotriva substanţelor interzise, în timp ce combaterea consumului de alcool şi tutun reprezintă următoarele priorităţi.

Stop adicţiilor, start vieţii

Cei care au participat la sondaj sunt de acord cu faptul că dependenţii au nevoie de sprijin mai mare din partea statului, prin instituţiile publice care ar trebui să îi ajute. 93% dintre respondenți susțin că victimele dependenței de droguri ar trebui să fie sprijinite și reabilitate. Iar 95% dintre români sunt de părere că furnizarea de medicamente dependenților reprezintă o măsură prin care s-ar combate efectele negative ale consumului de substanţe interzise.

Aceeaşi părere o au şi specialiştii care studiază fenomenul consumului de droguri şi care sunt cele mai eficiente soluţii împotriva lor. "De consumatori trebuie să se ocupe doar sistemele medicale şi de asistenţă. Fie prevenim, dacă vorbim de copii, fie reducem daunele consumului sau oferim tratament dacă vorbim de adolescenţi cu vârsta înaintată sau de adulţi", spune Vlad Zaha, criminolog.

Cei care au răspuns sondajului consideră că România, într-o proporţie de 80%, are nevoie de o strategie amplă pentru tratarea tuturor adicţiilor, precum jocuri de noroc, alcool, tutun. Un prim pas pentru a aborda problema acestor vicii care au pus stăpânire pe mulţi oameni o reprezintă eliminarea reclamelor. "Pentru substanţele legale, alcool, tutun şi dacă vorbim de droguri metaforice şi jocurile de noroc, ar trebui să nu mai existe niciun fel de promovare comercială", a precizat Vlad Zaha, criminolog.

Substanţele interzise pot provoca dependenţă de la prima doză, iar tratarea acestei boli implică mult timp şi îngrijiri de specialitate. "Se face un tratament de stabilizare, de exemplu cu metadona, în cazul dependenţei de heroină. După care, cu ajutorul psihoterapeutului, pacientul trebuie să înceapă să scadă, încet, încet metadona. Dacă tratamentul este făcut corect, se estimează că cel puţin trei sferturi, cel puţin 75-80% din pacienţi pot să renunţe definitiv la metadonă, la opiacee", spune Adrian Abagiu, medic specializat în toxicodependenţă.

Nu toţi au şansa de a renunţa de acest viciu, odată ce au început, asta pentru că locurile de tratare sunt insuficiente în ţara noastră pentru consumatorii de stupefiante şi pentru fumători. La fel şi medicii specializaţi în tratarea dependenţei.

"Nu mai există centre de tratament a adicţiilor decât în Bucureşti. Înainte mai aveam la Oradea şi la Iaşi. Acei medici care se ocupau s-au pensionat, au plecat în străinătate. În toată ţara se tratează doar dependenţa de alcool, în secţiile de psihiatrie", adaugă Adrian Abagiu, medic specializat în toxicodependenţă.

Concluzia studiului este că pentru a lupta cu toate formele de adicții, România trebuie să se înarmeze cu o strategie care să includă măsuri de prevenție, tratament și sancțiuni adaptate fiecărui tip de dependență.

