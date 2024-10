Este concluzia unui raportul realizat de The Center for International Research and Analyses, la comanda Antena 3 CNN. De asemenea, jumătate dintre români cred că statul trebuie să facă din combaterea consumului de stupefiante o prioritate în sănătatea publică. O treime consideră prioritară combaterea consumului de alcool, iar un sfert, combaterea fumatului. Sondajul a fost realizat, telefonic, în perioada 1-8 septembrie, pe un eșantion de 1.094 de subiecți, și are o marjă de eroare de 3 procente.

