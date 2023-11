Vezi și

Plină de viaţă, sufletul petrecerii şi optimistă până la Dumnezeu şi înapoi. Aşa o descriu colegii de scenă pe Rona Hartner. Acriţă, cântăreaţă, compozitoare şi pictoriţă, Rona Hartner a făcut senzaţie la fiecare apariţie în emisiunea Te cunosc de undeva de la Antena 1. În limba română sau în franceză, Rona a cucerit publicul întotdeauna.

Diagnosticată cu cancer de două ori

Nu a arătat niciodată că suferă. Nici măcar atunci când medicii au anunţat-o că e bolnavă de cancer. Acum patru ani, a fost diagnosticată cu cancer la colon.

Rona Hartner: Oameni buni, cand va simtiti foarte obositi, cand sunt probleme digestive care nu prea trec, sa nu asteptati sa va doara ceva, pentru ca e prea târziu. La mine nu era durere, era o stare surda de rau, am facut investigatii in Franta, dar parca nu dadea niciun rezultat, numai cu un tomograf am putut sa localizam in acea zona, sa vedem ca e operabil, si sa vedem ce hram poarta. Va operez si vedem pe urma ce hram a purtat tumoarea respectiva.

În tot acest timp, nu a renunţat niciodată la pasiunea ei. Artista a povestit că doar credinţa a ajutat-o să îşi continue proiectele.

Rona Hartner: Nu m-am lasat, nu am vrut sa intru în acea groapa, nu, eu sunt aici, groapa e alături, eu sunt vie!

Anul acesta, însă, în vară, boala a recidivat. În ultima convorbire pe care a avut-o cu un reporter Observator, Rona povestea că se simte bine dupa tratament si ca e decisă să îşi dedice intreaga viata muzicii religioase gospel.

Rona Hartner: Am un proiect de disc crestin, multumire pentru ce Dumnezeu a facut in viata mea. Se numeste eternity. As vrea sa ma convertesc încetul cu încetul şi să cânt numai muzică creştină, simt ca asta e chemarea mea dintotdeauna.

Anuntul postat seara trecută de sora Ronei pe pagina de Facebook a artistei i-a şocat pe fani: Vă scriu sa va cer rugaciuni pentru sora mea care isi traieste ultimile clipe.

Vestea morţii tot a căzut ca un trăznet.

Romeo Visca: Mi-e greu să vorbesc despre Rona la trecut. Nu, încă nu reușesc să înțeleg ce s-a întâmplat. Mă știu cu ea din 2011 când am colaborat la o piesă de teatru în Bruxelles și am rămas prieteni. O să ne lipsească, o să-mi lipsească pofta ei de viață, bucuria cu care trăia, bucuria cu care urca pe scenă.

Cristina Cioran, actrita: Da, îmi pare tare rău, o artistă desăvârșită și un om minunat, un om extrem de vesel și un om cu un caracter deosebit. O tipă credincioasă, un talent deosebit, va avea grijă acolo sus de ea, îmi pare tare rău că s-a dus.

Ozana Barabancea: Datoria noastră este să-i păstrăm vie memoria să o pomenim să-i ascultăm muzică. Acum 30 de ani am cunoscut-o am văzut-o la Lăptăria lui Enache pe vremuri când i-a cântat cu Anca Parghel și am sesizat această putere extraordinară de expresie.

Cine este Rona Hartner

Rona Hartner a jucat în 32 de fime. În 1997, a avut rolul vieţii ei - personajul principal din filmul Gadjo dilo – Străinul nebun. Interpretarea i-a adus recunoaştere internaţională, 7 distincţii una dupa alta. A primit atunci presigiosul Leopard de Aur la festivalul de la Locarno.

Rona Hartner s-a născut la Bucureşti, într-o familie care îmbina orginile germane de la tată cu cele româneşti, din partea mamei. A făcut şcoala în România şi a continuat studiile in Franţa, unde a obtinut dublă cetatenie. La 26 de ani, artista a fost implicata intr-un scandal de nivel international - sexgate. A fost acuzată la acea vreme că ar fi avut o relaţie cu Emil Constantinescu, dupa ce a dansat pentru presedinte. A trecut prin doua divorturi si trei tentative de suicid. Fata ei, de 15 ani, a rămas cea mai mare comoară pentru ea.

Familia a anunţat că ceremonia de înmormântare va avea loc săptămâna viitoare.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!