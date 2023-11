Vezi și

Miercuri seara, sora Ronei Hartner scrisese pe contul ei de Facebook că starea de sănătate a artistei s-a înrăutățit.

"Bună seară la toată lumea, Sunt Rinda sora Ronei. Va scriu să vă cer gânduri bune și rugăciuni pentru sora mea care își trăiește ultimele clipe. Ne scuzați dacă nu răspundem la mesaje, în aceste clipe dificile vrem să fim cu ea și cu fetița ei. Dumnezeu să-i aline suferința și să o primească la el", a scris sora Ronei pe contul vedetei.

Rona Hartner a murit. Avea cancer la plămâni în stadiul 4, cu metastaze

În luna iulie, la 4 ani după ce a învins cancerul de colon, Rona Hartner anunţa că se confruntă din nou cu nemiloasa maladie. Artista a aflat că de data aceasta are cancer la plămâni în stadiul 4 şi deja se manifestă cu metastaze.

Vestea a tulburat-o pe vedetă, care a încercat să îşi găsească puterea să lupte din nou. Adevărul l-a aflat în urma unui control, din cauza unei tuse care nu îi mai trecea.

"A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur şi mă lupt cu el. Acum aştept rezultatele de la biopsie şi o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci da, am o stare de oboseală permanentă. Am un suflu foarte scurt şi nu prea reuşesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate, dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele o perioadă şi le reiau după ce îmi revin. Practic de două luni tușeam încontinuu.

Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și după părerea ei, este ceva mult mai grav. M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru. Deja este cu metastaze", declarase Rona Hartner, la Antena Stars.

Cine a fost Rona Hartner

Rona Hartner a fost o actriță și cântăreață de origine româno-germană, cunoscută pentru talentul ei cinematografic și muzical. S-a născut în România și a avut o carieră strălucitoare în film, televiziune și muzică. Hartner a jucat în diverse producții cinematografice și a fost implicată în proiecte muzicale care au combinat influențe din diferite culturi. Rona Hartner era recunoscută pentru prezența ei scenică.

Rona Hartner nu a fost ferită de controverse. La începutul anului 1999, a izbucnit un scandal mediatic ce a ținut primele pagini ale ziarelor. Actrița Rona Hartner a fost acuzată de către președintele Partidului România Mare (PRM), Corneliu Vadim Tudor, că ar fi întreținut relații amoroase cu președintele României, Emil Constantinescu. Afacerea Hartner-Constantinescu, varianta românească a scandalului Lewinsky, avea să ajungă și în presa internațională.

