Așa a început ultima tură cu motorul din acest sezon. În primul rând, în spatele polițiștilor care au deschis parada, o vedem pe Adriana.

Tânăra, pasionată de motoare, este singura femeie dintr-un club de motocicliști din Baia Mare. Și, chiar dacă recent a devenit mămică, și-a făcut timp pentru pasiunea ei. "Sunt singura femeie momentan motociclistă între ei, dar ne leagă o prietenie frumoasă şi amintiri pe motor de ani de zile. Am reuşit să ajungem pe cheile Bicazului şi am fost acum două săptămâni pe Transapuseana, care, by the way, merită mers cu motorul", spune Adriana Moldovan, motociclistă.

Motoare turate pe străzile din Baia Mare

Vezi și

Organizatorul evenimentului a adunat laolaltă aproximativ 400 de motocicliști pentru a marca finalul sezonului. "Avem un curs şi un feedback pozitiv: mai puține accidente, înţelegere mai multă din partea şoferilor şi o mult mai buna colaborare pe drum si un respect reciproc motociclisti-soferi", a declarat Raul Silaghi, organizator.

Iar bijuteriile pe două roți au stârnit curiozitatea trecătorilor. Sute de oameni s-au oprit pentru a le admira sau filma. După parada care a marcat sfârșitul sezonului moto, iubitorii de adrenalină au băgat motocicletele în garaj. Le vor scoate abia la primăvară, când vor rescrie împreună un nou sezon plin de kilometri mulți parcurși împreună.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Inflaţia a scăzut în luna septembrie. Simțiți ieftinirile la buzunar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰