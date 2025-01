"Calitate de calitate", spune bărbatul.

Victor Todoran îşi inspectează mândru lucrarea. A luat în propriile mâini problema după ce autorităţile au rămas surde la plângerile lui de şofer. Craterele de pe drumul de pământ aproape că i-au rupt maşina.

Sătul să tot dea în gropi, a luat problema în propriile mâini

Pe strada Florilor din Ciacova, şoferii erau întâmpinaţi cu un buchet de gropi. Un localnic cu iniţiativă însă a decis să tranşeze situaţia cu un târnăcop, o lopată şi asfalt rece. Acum, cu puţin efort, pot să spui că mergi, dacă vrei, doar pe asfalt.

"Am ieşit cu camioneta dimineaţă, am dat acolo şi am ars becul. Şi atunci am adus eu de la lucru, am cerut la director, am zis că e drumul rău acolo în faţa porţii şi a zis ia şi du-l", spune Victor Todoran.

Peticeala cu asfalt nu a fost treabă uşoară.

"Două ceasuri am bătut cu târnăcopul, cu muchia în maşină, că asta curge ca mercurul şi când îl pui în groapă şi calci cu roata, el se compactează", spune bărbatul.

Reacția primarului

Primarul a aflat de lucrare şi a venit să inspecteze "șantierul".

Discuție între primar și Victor Todoran, bărbatul care a asfaltat gropile:

Primar: În ce l-ai adus, în sac?

Victor Todoran: Cu camioneta.

Primar: Cu camioneta? Şi te-ai apucat să asfaltezi aici gropile? Mno, felicitări.

"Noi avem proiect de asfaltare, urmează să găsim şi finanţare, dar e clar că mai întâi tre să introducem apa şi canalul şi după aceea", spune primarul.

Sătui de promisiuni, localnicii se bucură de "cârpeală".

"Acum e un pic mai bine, te unge un pic pe inimă, dar nu e destul cât să facă mare diferenţă", spune un localnic.

Omul vrea să dea un exemplu, aşa că e hotărât să ducă lucrarea la bun sfârşit şi "să plombeze" tot drumul.

"Mai aduc şi mâine o tură şi îl fac până la capăt", spune Victor Todoran.

