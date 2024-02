Vezi și

În România, peste 2,5 milioane de tone de mâncare ajung la gunoi anual. Asta înseamnă că fiecare dintre noi aruncăm, în medie, 70 de kilograme de mâncare într un an. Alte tone de mâncare se pierd la nivelul producţiei şi distribuţiei.

Magazinele care nu se conformează riscă amenzi de până la 20.000 de lei

Legea antirisipă nu ne schimbă nouă obiceiurile, dar va obliga supermarketurile, cantinele şi restaurantele să vândă produsele la prețuri reduse, să le doneze, să le transforme în compost sau în hrană pentru animale. Altfel, riscă amenzi pe până la 20.000 de lei.

Alexandru Mantelo, administrator restaurant: Am mai avut cazuri în care să aruncăm. Pierderile in alimentatia publică, trebuie să fim constienti că sunt zilnice. Momentan mergem în direcția de a scădea prețul. Nu avem un volum foarte mare de pierdere. Am aveam undeva la 2-3 ciorbe pe zi, porții de ciorbă. Și plăcintele sunt o pierdere, cea mai mare.

La un restaurant se pierde zilnic până la 5% din mâncarea gătită, la cantine se aruncă chiar și 15%, conform datelor din piaţă.

Alexandru Mantelo, administrator restaurant: Orice nouă lege care afectează antreprenorul este greu de implementat, până se întelege ea în sine.

Multe supermarketuri oferă deja produsele care se apropie de expirare la preţuri speciale

Andrei Popescu, reprezentant supermarket online: Este un comportament din ce în ce mai frecvent. Vedem cum cei mai multi, înainte să-și plaseze comanda online intră special pe zona asta de save me, tocmai ca să vadă dacă un produs. Este la reducere la momentul respectiv. Unul din 5 clienți trec prin această sectiune să adauge produse în coș.

Există și aplicații de unde clienții pot cumpăra produse mai ieftine chiar și cu 80%.

Gregoire Vigroux, fondator aplicație: Consumatorul, prin aplicație, are acces la mâncare cu un preț foartre redus. Mâncarea respectivă expiră mâine sau pomâine. Avem 850 de parteneri în Bucuresti și în Cluj. Restaurante, cafenele, hoteluri și supermarketuri.

49% din mâncarea aruncată vine din casele românilor. Din industria alimentară 37%.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi cumpărat produse aproape de expirare, la preţ mai mic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰