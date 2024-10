Cei trei copii ai milionarului Adrian Marţian, care au fost daţi dispăruţi la începutul săptămânii, au fost găsiţi cu tatăl lor în Serbia de autorităţile sârbe. Poliţiştii români i-au preluat la punctul de frontieră Porţile de Fier. Omul de afaceri a fost audiat la sediul IPJ Hunedoara, iar copiii sunt în grija Protecţiei Copilului. Acum, anchetatorii trebuie să descâlcească firul dispariţiei celor trei fraţi şi să afle cum au fost scoşi din ţară.

Marţian şi cei trei copii ai săi au traversat în jurul orei 6 dimineaţa punctul de trecere Porţile de Fier 1

"Nu am fost nicăieri, unde să am fost?! Mi-am găsit copiii! Cum, legal!", a spus Adrian Marţian. Relaxat şi zâmbitor. Aşa a apărut Adrian Marţian în faţa jurnaliştilor. Flancat de poliţişti, în punctul de frontieră Porţile de Fier le-a spus tututor că nu a greşit cu nimic. "Eu nu am putut să-i scot (n.red. din ţară), doamnă, niciodată!", a spus Adrian Marţian în faţa reporterilor. Adrian Marţian şi cei trei copii ai săi au traversat în jurul orei 6 dimineaţa punctul de trecere Porţile de Fier 1. Copiii acestuia au fost preluati de Direcţia de Protecţie a Copilului, iar in acelasi timp tatal acestora a fost dus la audieri in Deva.

Pentru moment copiii vor fi duşi în plasament, în regim de urgenţă într-un centru al statului. Potrivit legii exista un ordin judecătoresc prin care fraţii ar fi trebuit să fie în grija mamei, doar că ei au refuzat mereu acest lucru. "Iubiţi-vă copiii ca mine! Dacă aveţi copii, trebuie să faceţi la fel, credeţi-mă!", a spus Adrian Marţian. "Serviciul teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat n vederea stabilirii modului în care minorii au părăsit teritoriul naţional", a declarat Corina Moraru, purtător de cuvânt Poliţia de Frontieră Mehedinţi. Dimineaţă, înainte de a fi dus la audieri, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Hunedoara, Adrian Marţian a venit cu explicaţii suplimentare.

Reporter: Cine sunt cei care v-au dat copiii, domnule Marţian?

Cine sunt cei care v-au dat copiii, domnule Marţian? Adrian Marţian : Nu-i cunosc, doamnă!

: Nu-i cunosc, doamnă! Reporter: La comanda cui i-a luat?

La comanda cui i-a luat? Adrian Marţian: A mamei! A mamei şi a amantului ei!

A mamei! A mamei şi a amantului ei! Reporter: Erau străini răpitorii?

Erau străini răpitorii? Adrian Marţian: Da!

Da! Reporter: În ce limbă aţi vorbit cu ei?

În ce limbă aţi vorbit cu ei? Adrian Marţian: Italiană!

"Din ceea ce știu eu, predarea copiilor a avut peste granița. Nu ştiu în ce ţară", a declarat Eugen Iordăchescu, avocatul lui Adrian Marţian. Saga dispariţiei copiilor a fost declanşată la începutul săptămânii. Copiii au fost căutaţi cu drone şi câini de urmă, iar ieri dimineaţă Adrian Marţian le-a trimis poliţiştilor o filmare în care apare alături copiii săi. Marţian le-a spus poliţiştilor că presupuşii răpitori l-au contactat şi s-ar fi înţeles să-i predea pe cei mici. Şi i-a anunţat că se va muta cu ei în Rusia. Milionarul a fost adus în ţară, cu mandat de aducere, pentru trei infracţiuni: nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorilor, inducerea în eroare a organelor judiciare și participație improprie la trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

"Păi, tot în grija statului au fost şi până acum. Aşa a avut statul grijă de ei, doamnă! Dacă statul avea grijă de ei nu se întâmpla situaţia asta", a spus Adrian Marţian. Adrian Marţian şi fosta soţie se luptă de doi ani pentru custodia celor trei copii, care au 7, 9 și 11 ani. Pentru că un ordin de protecţie îl împiedica pe Adrian Marţian să se apropie la mai mult de 120 de metri de copii, el i-a instalat pe cei trei fraţi într-o casă, unde erau îngrijiţi de o bonă. Omul de afaceri locuia într-o rulotă în apropiere.

