Scene de groază surprinse de o cameră de supraveghere din cartierul rezidenţial din Militari. Scandalul care izbucneşte se întâmplă în parcare, după miezul nopţii. Trei indivizi îl ţin cu forţa pe Valentin, un bărbat de 29 de ani. Par că îi cer explicaţii, în timp ce victima flutură telefonul şi gesticulează. O femeie se apropie de grup. E prietena tânărului speriat. Încearcă să-i despartă, dar nu reuşeşte. La un moment dat, pleacă de lângă ei. Nu face mai mult de trei paşi. Moment în care în scenă intră alţi cinci bătăuşi. Totul degenerează rapid. Tânărul prins la înghesuială e lovit cu un ciocan în cap. Forţa loviturii îl aruncă la pământ. În timp ce jos alţi bătăuşi din grup îl lovesc cu picioarele. Şi femeia primeşte un pumn.

Mărturisile victimei

Imediat după încăierare, bărbatul de 29 de ani a fost adus la Spitalul Universitar din Capitală, în stare foarte gravă. Abia a doua zi, când s-a trezit, a reuşit să îşi amintească ce i s-a întâmplat de fapt. "Eram afară. Eu şi cunoştinţele mele, în faţa la magazin. Aşa ne strângem în cartier. Râdeam, ne distram. Trei indivizi au comentat ceva şi eu am zis: Ce ai? El s-a răţoit la mine. A tras de mine. Hai, tot nu te calmezi. Eu am crezut că gata, s-a terminat totul", ne-a spus victima.

Nu bănuia că bătăuşii plecaseră doar ca să-şi cheme întăriri. "Am văzut mulţi, m-am dat în faţă să vorbesc. A venit direct unul prin spate şi mi-a dat cu ciocanul în cap. Inconştient am ajuns la spital. Mă doare capul, sunt terminat. Puteam să paralizez. Dacă vezi pe cineva jos, după ce i-ai dat cu ciocanul de fier în cap, îi mai dai şi cu piciorul? Se vede pe jos cât sânge mi-a curs acolo", ne-a mai mărturisit Valentin.

Valentin nu-şi cunoştea agresorii care l-au atacat fără milă

Tânărul spune că din grupul bătăuşilor fac parte aceşti doi indivizi. Cel surprins de camerele de supraveghere ar fi început scandalul. Însă, nu-şi aminteşte cine l-a lovit cu ciocanul. "Ei sunt în libertate, nu s-a dat niciun mandat. Am înţeles că sunt nişte oameni cu bani mulţi, influenţi. Ei sunt din Teleorman. Locuiesc cu chirie în Militari", ne-a spus naşul victimei.

Printr-un comunicat, poliţiştii din Ilfov transmit că la spital, tânărul nu şi a reclamat agresorii şi le-ar fi spus medicilor că singur şi-a cauzat rănile extrem de puternice.

"Eu am fost inconştient până a doua zi dimineaţa. Eu nu aveam cum să vorbesc. A venit un domn de la poliţie şi eu în niciun caz nu i-am dat declaraţia asta. Niciodată în varianta mea nu am spus că m-am împiedicat şi am căzut. Le-am spus că ştiu că m-am certat cu ei", a adăugat victima.

Momentan, niciunul dintre cei opt care fac parte din grupul bătăulilor nu a fost identificat, potrivit poliţiştilor care au deschis un dosar pentru tentativă de omor.

