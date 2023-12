Vezi și

Este un targ care poate fi vizitat si in timpul zilei, nu doar seara, pentru ca stradutele inguste, cladirile istorice mirosul de scortisoara si tot ceea ce se intampla aici il fac atractiv intreaga zi. Simplitatea, autencititatea si sustenabilitatea sunt cele 3 lucruri care definesc in acest an targul de la Bratislava. Bradul a fost impodobit cu decoratiuni realizate de copii din materiale reciclabile. E plin de casute cu produse lucrate manual, iar printre ele gasim interpreti stradali de muzica live, care la chitara, vioara sau acordeon fac un adevrat spectacol si prind in dans turistii ce vin aici, facandu-i sa uite de frig.

Se spune ca cel mai bine cunosti un popor descoperindu-i mancarea, iar aici la Targul de la Bratislava e locul perfect pentru asa ceva. Trebuie musai sa incerci tiganska, un burger traditional slovac, cu porc sau pui, peste care se pune ceapa prajita si mustar. Miroase senzational, gustul este la fel… si costa 8 euro, adica 40 de lei. Un singur pont iti mai dau.

Sa stii ca o sa ai o priveliste fabuloasa daca urci in Turnul Primariei ...Targul de Craciun se vede magic de la inaltime, iar un bilet, in weekend e 4 euro. Mai multe imagini de aici veti vedea insa maine seara la Observator, cand pe langa asta, va voi arata in direct targul de Craciun de la Praga.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!