E o atmosfera de poveste pe "Planeta Craciun", pentru ca asa se numeşte targul din acest an. Sunt sute de mii de beculeţe care ati vazut, au fost aprinse in urma cu doar cateva minute si care au schimbat cu totul Piata Unirii. Si in acest an avem parte de 75 de casute cu fel de fel de bunatati, de la produse traditionale romanesti, carnati vienezi, vin fiert, ciocolata calda si cate si mai cate.

Tot aici veti gasi si cadoul perfect de sarbatori, asta in cazul in care cautati ceva confectionat manual, dar si casuta postala unde veti putea trimite scrisoarea catre Mos Craciun. A fost adus si un carusel, care e atractia celor mici, dar si o roata panoramica. Pana in ultima zi a anului, seara de seara vor fi concerte de colinde, dar si alte jocuri interactive…evident, in fata bradului de Craciun.

