Târgul de la Craiova a dus la lansarea sau relansarea afacerilor din oraş. Hotelurile, restaurantele şi cofetăriile sunt pline de turişit în această perioadă. "Am reusit ocupam suta la suta weekendurile si aproape de suta la suta cursul saptamanii. Este in continua cerere cresterea pentru cazare si am vrut sa profitam pentru aceasta oportunitate", a declarat Adriana Mitra, manager Aparthotel.

Muzeele, hotelurile şi restaurantele, cele mai avantajate

"Facem din ce in ce mai multa mancare. Sunt foarte multi straini, de exemplu francezi, bulgari. Nu am cuvinte cati oameni vin, cati turisti sunt", a declarat Laurențiu Bardan, manager restaurant. În timpul petrecut în oraş, turiştii descoperă şi muzeele. Pentru cei care doresc sa scape de agitația Târgului de Crăciun, o vizită la unul dintre muzeele din oraș poate fi alegerea perfectă. De exemplu, la Muzeul de Artă poate fi văzute o multime de lucrari printre care domnisoara Pogany a lui Constantin Brâncuși.

Si muzeul de istorie din oraş atrage tot mai multi vizitatori. Peste 7.000 de persoane au trecut pragul muzeelor în ultimele zile, de 40 de ori mai mult decât într-o zi obișnuită. "Orasul este plin, majoritatea vin sa viziteze targul de craciun, dar profita de vizita la craiova ca sa se bucure si de celelalte lucruri care le pot face aici. Anul acesta au venit cam din toata tara plus am mai avut grupuri din Serbia si Bulgaria", a declarat Alexandra Ilie, ghid. "Apetitul pentru cultura vine sa indrageasca ceea ce ofera targul de Craciun, iar fluxul de vizitatori este nesperat de mare", a declarat Emilian Albu, muzeograf.

Muzeul de Artă a fost vizitat in aceasta perioada de 15.000 de vizitatori, cât în ultimele 5 luni. "Fluxurile mari de vizitatori se intregistreaza in weekend, in sfarsit de saptamana. Sunt cresteri de pana la 10 ori, daca intr-un weekend normal muzeul Olteniei primeste 276, aproape 300 de vizitatori in aceasta perioada inregistram undeva in jur de 3.000-4.000 de vizitatori", a declarat Florin Ridiche, director Muzeul de Istorie. Instituţiile de cultură s-au adaptat: au schimbat programul și au suplimentat numărul muzeografilor. Intarea la un muzeu costa 10 lei pentru adulţi, iar pentru elevii de până în 18 ani este gratuita.

