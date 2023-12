Vezi și

Cu doar câteva ore înainte să-şi ia viaţa, cele două fete de 15 ani au petrecut împreună cu prietenii. Nimic nu părea să prevestească tragedia. La scurt timp după petrecere, cele două fete, care sunt din Uricani, au mers în Lupeni, în zona unei fabrici dezafectate. Ca să ajungi la ruinele fostei uzine Vâscoza, cea mai mare fabrică de mătase artificială din comunism, de la drumul principal trebuie să mergi pe jos aproximativ 15 minute printre ruine şi bălării şi să cobori o vale extrem de abruptă.

Bullyingul este doar una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori

Înainte de a sări în gol, în jur de ora 5 după amiaza, una dintre fete şi-a sunat mama şi i-a spus unde este şi ce vrea să facă. Disperată, femeia a sunat la 112. "Poate fi considerat un strigăt de ajutor, un gest care să spună - parcă n-aş vrea să fac asta. Ajutaţi-mă!", a declarat Gabriela Maalouf, psiholog. Tatăl fetei nu a mai aşteptat intervenţia salvatorilor. "A coborât, a urcat în maşină şi a plecat la locul faptei, la Lupeni. De la Uricani până în zona în care s-a întâmplat în Lupeni, sunt vreo 7 kilometri", a declarat Dănuţ Buhăescu, primar Uricani. Adolescentele au lăsat bilete de adio. Într-un ultim mesaj au lăsat să se înţeleagă că au fost victime ale bullyingului. Tatăl care a încercat să-şi salveze fiica nu a mai putut face nimic.

"A ajuns el primul cu un pompier. Înaintea tuturor, da", a declarat Dănuţ Buhăescu, primar Uricani. Deşi, teoretic, fabrica dezafectată trebuia să fie păzită, niciun gardian nu a fost acolo sâmbătă seara. "Dacă erau paznicii aici, credeţi că se mai întâmpla asta?", a declarat administratora spaţiului. Adolescentele au fost colege de clasă până în clasa a opta. De un an, mergeau la licee diferite, dar păstraseră o relaţie strânsă. "Cele două eleve frecventau şcoala cu regularitate şi nu au prezentat, nu au avut comportamente sau, ştiu eu, simptome care să atragă atenţia", a declarat Maria Ştefănie, Inspector Şcolar General Hunedoara.

Bullyingul este doar una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori. Vor trebui să stabilească şi dacă cele două consumaseră substanţe interzise înainte de a-şi lua viaţa. "E clar că nu erau într-o stare bună. Să fie clar asta", a declarat Dănuţ Buhăescu, primar Uricani. Tragedia din Uricani a şocat întreaga comunitate. Oamenii s-au adunat să aprindă lumânări la locul în care cele două fete şi-au curmat viaţa. "Este foarte greu, foarte dificil, nu să înţelegi, ci să determini un copil, în ziua de astăzi, la 14-15 ani, să spună ceea ce vede, ceea ce simte, ceea ce înţelege", spune un părinte.

Psihologii îi îndeamnă pe părinţi să discute cu adolescenţii de fiecare dată când observă o schimbare de comportament. "Este o vârstă sensibilă care are nevoie de tot suportul celor din jur şi în niciun caz de etichete, de critică sau de judecăţi de valoare. O perioadă in dezvoltarea umană când suntem mai fragili, mai sensibili. Nu ştim cum să reacţionăm, dacă ceilalti ne acceptă sau nu ne acceptă si atunci avem tendinţă să cădem in capcana asta de a considera că viaţa e urâtă, să cădem in tristete, intr-o zonă de izolare. Există speranţă, există un tel verde anti-suicid 0800.801.200 unde pot să acceseze servicii de consiliere", a declarat Gabriela Maalouf, psiholog. Specialiştii avertizează că suicidul este a treia cauză de deces în rândul adolescenţilor.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!