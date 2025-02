Gianina este din Bihor şi a strâns peste 30 de mii de lei în speranţa că va avea un sistem de producere și stocare a energiei, cu panouri fotovoltaice. Însă bucuria nu avea să dureze prea mult. După ce a plătit toţi banii pe care îi avea pentru avans unei firme din Braşov s-a trezit că a rămas doar cu promisiuni.

"Tot timpul au spus că o să vină, o să vină. Numai că nu au mai venit. În decembrie am hotărât să cerem restituirea avansului. Lucru care nu s-a întâmplat", ne mărturiseşte Geanina.

Şi nu e singura păgubită.

Sute de procese deschise pe numele firmei

"Aproximativ 7.000 de lei (n.r. am pierdut). Am încercat eu să-i contactez, să aflu care este stadiul, când vor veni. Am primit doar amânări. Dureaza de atat de mult timp si nu reusesc sa ajung la nicio solutie. Nici sa am sistemul pus, nici sa recuperez banii", ne spune alt păgubit.

Firma, înființată în 2022, are sediul social în București și un punct de lucru în Brașov. Pe portalul instanțelor de judecată sunt 138 de dosare în care această companie este implicată.

"Am întâmpinat câteva blocaje în acest program şi nu am mai putut să ne menţinem de planul pe care îl aveam noi iniţial. Este un cumul de situaţii la care noi ca şi instalatori nu am avut control. Vă dau eu un exemplu clar. Prin programul Casa Verde lucrări finalizate anul trecut au fost decontate abia în luna ianuarie, anul acesta", răspunde Dragoș Luca, reprezentantul firmei.

Mii de oameni păgubiţi

Potrivit reprezentantului firme, în acest moment sunt depuse 1.500 de cereri pentru restituirea avansului de instalare a sistemelor fotovoltaice. Adică 1.500 de clienţi care şi-au dorit energie electrică mai ieftină şi au rămas cu ochii în soare.

În sesiunea din acest an, a programului Casa Verde, Administrația Fondului pentru Mediu a publicat o listă cu 564 de firme agreate pentru instalarea de sisteme fotovoltaice de acoperire a necesarului de consum și de livrare a surplusului în rețeaua electrică națională.

