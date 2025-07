Inundaţiile devastatoare au lăsat în urmă un peisaj apocaliptic - case solide, smulse din fundaţii şi purtate de ape ca nişte frunze, maşini care plutesc în derivă, drumuri blocate şi oameni izolaţi, la mila cerului. Cel puţin 2.000 de persoane au fost afectate de inundaţii, iar trei şi-au pierdut viaţa. "Uncheşe-miu avea 3 maşini aici în curte, dar le-a luat apa şi el a murit aici. A venit apa din ambele părţi. Şi în partea de la vale şi din partea de la deal. Încercând să salveze. A salvat câinele şi când să fugă, nu a mai apucat să fugă", a declarat nepotul uneia dintre victime.

Avertizările de furtuni şi inundaţii pentru Moldova si Transilvania au fost prelungite până miercuri la prânz

205 persoane au fost scoase din ape, în ultimul moment, în județul Suceava: 120 cu elicopterele. Misiunile de salvare au fost dramatice. Nu mai plouă, dar oamenii tot sub semnul fricii respiră. Această femeie se uită neputincioasă cum apa trece ca un fluviu pe lângă locuinţa sa. "Am venit aici să ajutăm cu asistenţă premedicală, de asemenea am oferit alimente şi apă şi am descoperit şi multe persoane cu răni am reuşit să îi ajutăm, să îi pansăm", a declarat Olivia Elena Manea, salvator. "A fost cea mai mare cantitate de precipitaţii înregistrată în istorie, conform declaraţiilor celor de ape bazinale Siret", a declarat Traian Andronachi, prefect Suceava.

Guvernul a anunţat că pregăteşte ajutoare pentru sinistraţi. "După ce vor fi făcute evaluările acestor pagube, aşa cum am făcut si in alte dăţi, vom acorda sprijinul financiar, atât pentru refacearea drumurilor, dar şi pentru cei care au avut case afectate sau au avut de suferit", a declarat Ilie Bolojan, premierul Bolojan. Amploarea viiturii se vede cel mai bine pe lacul bicaz. Mii de tone de deşeuri au fost aduse pe apă- lemne, acoperişuri sau chiar case. S-au oprit toate în baraj. Pericolul nu a trecut în zonă. În judeţul vecin, în Bistriţa Năsăud, ploile de cod roşu au blocat un drum naţional. Apa a adus pe şosea pietre şi lemne care au blocat circulaţia. Avertizările de furtuni şi inundaţii pentru Moldova si Transilvania au fost prelungite până mâine la prânz.

