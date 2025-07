"Sunt la egalitate, aproape umăr la umăr! David Popovici şi Hobson, americanul, este pe poziţia a doua! David este pe prima poziţie! Ultimii metri ai cursei! Hai, David! Ultimii metri! David! Aur! David Popovici, campion mondial". Un minut, 43 secunde şi 53 de sutimi! Şi fix un an de la aurul olimpic de Paris! "Am văzut un număr surprinzător de mare de români în tribună. Am văzut foarte multe steaguri cu România", a declarat David Popovici.

"Cu trei zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. Nu dintr-o frică de a pierde sau de a nu merge timpii pe care îi aștepta lumea să-i ating, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial", a mai spus tânărul înotător.

După primii 100 de metri, David Popovici se afla pe locul 4, la aproape un metru şi jumătate în spatele americanului Luke Hobson. Însă românul a intrat pe modul turbo pe ultima lungime de bazin şi a făcut ca imnul României să răsune pentru prima dată în complexul din Singapore.

Mărturia sportivului după "cursa de aur"

"Am văzut că americanul e în faţă cu destul de mult şi am ales că pe ultimul 50, pentru că nu respiram înspre el, să nu mă uit. Mult mai mândru decât de medalia asta sunt de faptul că am reușit să mă mobilizez. Până la urmă, am câștigat", a mai spus campionul român.

David Popovici este la al treilea titlu mondial la seniori din carieră, după cele două obţinute acum 3 ani la Budapesta, în probele de 200 şi 100 de metri liber. Este şi deţinătorul titlului olimpic la 200 de metri liber, proba sa favorită. "Popovici a fost cel care a fost la olimpiadă. Am fost acolo şi a fost prima dată când mi-am aruncat pălăria în sus după 20 de ani. Avem şi noi o medalie în plus în visteria noastră", a declarat Ion Ţiriac. "Felicitări, David Popovici! Eşti într-o misiune în care se pare că nu te poate depăşi nimeni. Drum drept spre Los Angeles", a transmis Nadia Comăneci.

Cursa fantastică de la Singapore a fost urmărite cu sufletul la gură şi de micii înotători de la bazinul din cartierul Pantelimon, unde a început sportul actualul campion mondial. "Primul bazin vreau să spun că a rămas puţin în spate, dar nu mi-am pierdut speranţele. Visul meu este să am performanţa lui David Popovici pentru că mi se pare că doar prin muncă şi dedicare poţi să ajungi unde a ajuns el", spun micii fani ai înotătorului.

"David a început partea de performanţă alături de antrenor lui, Adrian Rădulescu, în acest bazin la vârta de 9 ani. A înotat chiar pe unul dintre cele două culoare. Un copil cu energie, un copil care a venit pentru sănătate la bazin", a declarat Daniel Coroamă, antrenor de înot. David Popovici are şanse să repete performanţa din Ungaria şi la Singapore. Speră la titlu şi în proba de 100 de metri. Finala va avea loc joi.

