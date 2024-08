Accesul la telefon mult prea devreme poate afecta capacitatea de învăţare a micuţilor, să-i facă emotivi şi să nu mai fie dornici de interacţiune socială. "Nu găsesc o vârstă potrivită pentru aşa ceva, cu cât se poate amâna mai mult cu atât mai bine. Nu poţi să-i interzici şi să fie batjocorit apoi", spune o mamă. "Desene, dar un pic mai educative. Nu o las să scroleze la reels, îi pun eu. Nu foarte mult, dar îi dau, da", spune o altă mămică.

86% dintre copiii români folosesc în prezent un smartphone, procent care a explodat practic în ultimii ani

Andreea a trebuit să găsească o soluţie care să împace pe toată lumea. Când băiatul ei a intrat în clasa a doua şi a mers singur la şcoală, nu a vrut să-i ia un telefon pentru a putea vorbi cu el. Aşa că i-a cumpărat un ceas inteligent. Copiilor le este greu să-şi limiteze timpul pe telefoane şi nu pot filtra informaţiile de pe diferite platforme de socializare. Restricţionarea parţială a aplicaţiilor sau stabilirea unui program fix ar putea fi o altă soluţie.

"În momentul în care copilul are acces mult mai devreme la social media şi la tot conţinutul de pe internet el poate să dezvolte probleme emoţionale cum ar fi anxietatea, depresia şi stima de sine scăzută", a declarat Adelina Buruș, psiholog. Psihologii recomandă ca bebeluşii să nu aibă acces la ecrane sub nicio formă. Copii între 2 şi 5 ani pot sta pe telefon maximum o oră pe zi sub supravegherea părinţilor, iar cei până în 11 ani ar fi indicat să aibă un telefon clasic sau un smartwatch.

86% dintre copiii romani folosesc in prezent un smartphone, procent care a explodat practic in ultimii ani, pentru ca in 2010 doar 2% dintre ei aveau un astfel de telefon. Conform unui studiu, 1 din 3 copii a fost victima hartuirii in online, iar varsta la care sunt raportate cele mai multe astfel de fapte e intre 11 si 14 ani. Studiul din Marea Britanie a pus deja pe gânduri autorităţile franceze care vor să interzică telefoanele mobile în aproape 200 de şcoli. Proiectul pilot se va aplica elevilor cu vârsta de până la 15 ani şi ar putea fi implementat în toată ţara din ianuarie 2025.

