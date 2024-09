Nu trebuie să fie neapărat insulă, dar o țară cu ieșire la mare și cu veri lungi e ideală pentru pensionare, cel puțin asta reiese din calculele americanilor.

Topul celor mai potrivite ţări pentru a te muta la pensie

Și prima la care ne ducem cu gândul este Grecia. Destinația preferată a românilor pentru vacanțe, aflată la câteva ore cu mașina, Grecia se află pe locul 4 în topul locurilor unde să îmbătrânești fericit. Are în jur de 6000 de insule, un cost redus de trai și o speranță de viață de peste 80 de ani, datorată în mare parte dietei mediteraneene.

Dacă visați la ceva mai exotic, să știți că pe locul 3 este Mauritius, singura țară din Africa, de fapt, care a intrat în top. Dincolo de peisajele absolut spectaculoase, Mauritius se laudă cu peste 2.900 de ore de soare pe an și cu prețuri mult sub cele europene. În plus, oferă permise speciale de rezidență pentru pensionari.

Pe locul 2 se află Spania. Pentru sute de mii de români, aici este deja a doua casă. Și nu au ales-o întâmplător. Spania are o climă blândă, cea mai mare speranță de viață din Uniunea Europeană și aproape 5.000 de kilometri de coastă, atât la Marea Mediterană, cât și la Oceanul Atlantic.

Locul 1 este ocupat de Portugalia. Peisaje de vis, localnici primitori, siguranță, cost decent de trai, infrastructură bună, dezvoltare rapidă, climă blândă. Portugalia le are pe toate! Este una dintre cele mai sigure țări din lume, cu o criminalitate redusă, atmosferă relaxată, cu mult soare și prețuri accesibile. Destinația perfectă în care putem visa cu ochii deschişi că ne vom retrage cândva.

