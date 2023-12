Vezi și

Cu feţele acoperite, patru hoţi forţează uşa magazinului. Unul se duce ţintă sub tejghea, unde era depozitată casa de marcat şi o scoate de acolo. Complicii lui fură tot de pe rafturi - mâncare, băutură şi ţigări. Le cară în fugă la maşina cu care veniseră. Jaful se încheie rapid. Înainte să iasă din magazin, un hoţ întoarce capul şi se uită sfidător la camera de supraveghere.

Vânzătoare magazin: Casa în care depozităm banii au luat-o cu totul. Erau o sută şi ceva de lei. Tot frigiderul jumulit. Tot raftul de vin, golit. Băuturi alcoolice. Nimic.

Poliţiştii intră în scenă la 10 minute după jaf. În timp ce agenţii fac cercetări, hoţii se dau singuri de gol. Goneau cu maşina cu 160 de kilometri pe oră.

Agent șef adjunct Mitea Florentin: Între localităţile Crucea şi Stupina, în faţa noastră am observat un autoturism care circula haotic. Am observat că numărul de înmatriculare era acoperit cu noroi.

După cinci gloanţe de avertisment, poliţiştii au tras în maşina cu care fugeau hoţii.

Agent șef adjunct Mitea Florentin: Am executat 9 focuri către pneurile autoturismului. În momentul în care am văzut că nu se opun somaţiilor făcute din gigafon, am scos armamentul din dotare.

După mai mulţi kilometri cu poliţia pe urme, bărbaţii au abandonat maşina pe acest câmp şi au luat-o la fugă.

Cei patru hoţi au sărit din maşină după ce un glonţ a găurit un pneu. Au luat-o la fugă şi au aruncat cagulele şi sticlele cu băutură. Poliţiştii au prins şi încătuşat doar un suspect.

