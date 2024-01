Vezi și

Pregătirile pentru spectacol au început de dimineaţă. În miezul zilei, alaiul plin de culoare şi personaje fantastice a pornit spre sat.

Mii de oameni vin în fiecare an la Păuneşti să admire spectacolul colindătorilor

Adrian Obreja - reporter Observator: Mai multe cete de urători coboară de pe dealurile din comună, spre centrul localităţii, acolo unde va începe spectacolul propriu-zis.

Parada urătorilor uluieşte în fiecare an spectatorii. Peste 3.000 de oameni din toată ţara au venit să admire tradiţia în splendoarea ei.

Femeie: Este primul an. Am văzut pe internet la televizor și am fost interesați să venim in realitate. Este foarte frumos.

Femeie: Venim an de an sa vedem datinile din Păunești.

Urătorii se pregătesc timp de o lună pentru momentul de pe 1 ianuarie

Duelul între cetele de urători urmează un scenariu bine stabilit: sunt etalate măştile colorate, se aud tălăngile, apoi se cântă "Pluguşorul". Datina e transmisă din generaţie în generaţie.

Marian Chiriac - lider colindători: Țin să mulțumesc celor care s-au făcut uncheși. Celor care poartă permanent 50 de kilograme, toată ziua astăzi.

Pentru momentul special din prima zi a anului, urătorii se pregătesc cu o lună înainte.

