În Oradea, trecutul te îmbrăţişează la fiecare colț de stradă. Un designer român l-a luat însă de mână și l-a adus în prezent. Cristi Șerban și-a pus semnătura pe clădiri impresionante, iar inspirația a scos-o, la propriu, din pământ, din poveștile îngropate în situri arheologice.

Pentru Cristi Șerban, designul nu se oprește la ce vezi cu ochiul liber.

"Ca inspirație, dacă găsești o poveste credibilă, este foarte ușor să urmărești șirul unui proiect în așa fel încât să devină un proiect de succes", a spus Cristi Şerban, designer.

Și-a ales drumul la doar 14 ani. În timp ce colegii lui desenau peisaje și copaci, el își schița deja viitorul: mașini, încălțăminte, mobilier.

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"Mi-am luat destinul în propriile mâini și am decis să mă mut de la un liceu teoretic la un liceu de profil, de artă în cls a 8-a. Părinții spuneau că orice artist a murit sărac și nu își doreau asta pentru mine. Când a aflat maică-mea, țin minte că era o farfurie plină cu cartofi pe care i-o dădea fratelui meu și a trântit-o pe masă de au zburat cartofii pe pereți", a mai spus Cristi Şerban.

Cristi a făcut Facultatea de Design. Sute de proiecte mai târziu, are un singur concurent: el însuși. Cea mai nouă provocare a prins contur la câțiva kilometri de centrul Oradei, într-un hotel ridicat pe un sit arheologic.

"Toate cioburile pe care le avem așezate aici sub formă de covor ca să acoperim fundalul sunt cioburi autentice de sub acest hotel. Iar vasele prezentate sunt vasele restaurate, găsite sub hotel când s-au făcut săpăturile", ne-a arătat Cristi Şerban.

Trecutul a devenit decor, iar designerul l-a dus mai departe și în alte spații din oraș. Într-unul dintre ele, timpul bate altfel: un ceas unic în Europa, inspirat din ornamentele orașului.

"Am luat părțile translucide, cum ar fi păsările din sticlă, mai sunt niște elemente din sticlă din restaurant pe care le-am reprezentant și am făcut chestia asta pt că stilul art nouveau se bazează foarte mult pe sticlă colorată în stilul Tiffany", a explicat Cristi Şerban.

Iar pentru inspirație nu trebuie să caute departe.

Zeci de clădiri din centrul istoric vorbesc limba Art Nouveau: vitralii, ornamente, forme vegetale și fațade readuse la viață în ultimii ani.

"Să fii turist în Oradea înseamnă să fii turist într-un oraș care am putea spune că s-a reinventat sau s-a actualizat", a spus Alina.

O vizită la Oradea nu poate fi completă fără un popas în Piața Unirii, considerată una dintre cele mai frumoase din țară. De la Biserica cu Lună la Pasajul Vulturul Negru, Palatul Primăriei și Catedrala Catolică, toate transformă locul într-un adevărat muzeu în aer liber, în mărime naturală.

"Oradea azi e minunată, a ajuns la un nivel foarte ridicat, chiar noi turiștii și localnicii ne simțim ca într-o țară străină la noi în oraș", a spus o tânără.

Iar datele le dau dreptate. Peste 220.000 de turiști au ajuns oficial la Oradea anul trecut, iar autoritățile estimează că alți aproape 150.000 s-ar fi cazat în apartamente închiriate în regim hotelier, fără să apară în statistici.