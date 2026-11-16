Un suporter din Oradea a căzut din tribune, de la o înălţime de mai bine de trei metri, când sărbătorea al doilea gol al României, în meciul împotriva Poloniei. În ciuda căzăturii destul de urâte, de la o înălţime considerabilă, tânărul a avut prezenţa de spirit să se sprijine în mâini şi, drept urmare, nu s-a rănit grav. A povestit, în exclusivitate pentru Observator, prin ce a trecut.

Momentul când un suporter cade din tribune la meciul România - Polonia

Tânărul a fost găsit de Sonia Simionov, care l-a întrebat cum a decurs întregul incident.

Sonia Simionov: Am vrut să văd dacă suporterul care a căzut e bine şi am dat de el.

Ce faci Vlad?

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Vlad Bodea: Bine, uite am ajuns acasă la Oradea, sănătos, fericit, toate bune!

S.S.: Tu ai venit de la Oradea, tocmai de la Oradea, pentru meciul ăsta ca să... cazi din tribună. Nici măcar n-ai văzut tot meciul!

V. B.: N-am vrut să se întâmple asta, pemntru că eu la toate meciurile la care am fost - la Bucureşti am bătut pe Ungaria 3-0, la Munchen, când am fost, am bătut pe Ucraina, tot 3-0 - şi am simţit că e nevoie de mine. Şi am câştigat! Asta e important! Eu am stat chiar în rândul 2 şi când am văzut că a pornit faza când a luat Bîrligea mingea să i-o dea lui Man m-am ridicat că am simţit că vine golul şi am vrut să mă sui pe gard, nu ştiu, na, a fost euforie. Şi am văzut golul şi după aia s-a întâmplat.

S.S.: Ce s-a întâmplat, ai alunecat, ai căzut în mâini?

V. B.: Da, în mâini. Am avut noroc că am pus mâinile şi n-am dat cu capul să păţesc - Doamne fereşte! - ceva.

S.S.: Te-ai ridicat repede.

V. B.: Da, m-am ridicat repede şi am fost preluat de nişte băieţi de acolo şi am fost dus la ambulanţă pentru control.

S.S.: Trei-patru metri?

V. B.: Mie mi se pare că vreo 3-3.5, eu având doi metri. Şi când am văzut de unde am picat mi-a părut rău că au crezut că vreau să intru pe teren, dar nu, n-a fost intenţia mea asta. Le mulţumesc celor care au lăsat comentarii de sănătate, că am văzut că erau şi cârcotaşi, care m-au făcut drogat, beat, dar nu e, nu e cazul. Asta cine mă cunoaşte ştie.

S.S.: Îţi mulţumesc tare mult, Vlad şi mă super bucur că eşti OK şi că totul s-a terminat doar cu o fază amuzantă, până la urmă!

V. B.: Hai România şi Doamne-ajută, zi faină la toţi!

S.S.: Hai România, Doamne-ajută!

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