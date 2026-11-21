Revenim la noi în ţară şi vă arătăm povestea emoţionantă a lui Bobi şi Feri, ultimii doi urşi de la Grădina Zoologică Oradea care au ajuns la sanctuarul de la Zărneşti. Aici, începe distracţia: au zeci de hectare de explorat, copaci de cățărat și, cel mai important, noi prieteni cu care să se joace.

Mutarea grădinii zoologice de la Oradea s-a dovedit șansa unei noi vieți pentru Bobi și Feri. Urşii, în vârstă de 22 şi 24 de ani, au ajuns împreună în sanctuarul de la Zărnești unde se pregătesc să facă primii pași într-un spaţiu cum nu au mai văzut până acum. La Grădina Zoologică Oradea, au avut un țarc exterior cu piscină. Spațiul nu a fost însă potrivit pentru nevoile lor. Sanctuarul de la Zărneşti le va oferi, de acum, o viaţă plină de libertate.

Îngrijirea unui urs costă cam 8.000 de euro pe an

"Acolo unde au zeci de hectare pe care să se plimbe, pădure în care să sape unde vor ei, să-şi facă bârloguri, să se caţere în copaci, să se bălăcească în piscine, să se joace cu alţi urşi, vor avea, în sfârşit, o viaţă aşa cum merită", a declarat Paula Ciotloș, director executiv Asociația "Milioane de Prieteni". Sanctuarul de la Zărnești este administrat privat. Se finanțează doar din donații ale iubitorilor de animale și din biletele de acces pentru turiști.

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Îngrijirea unui urs costă cam 8.000 de euro pe an şi nu înseamnă doar mâncare, carne, produse de patiserie şi fructe, ci mult mai mult de atât, vorbim, de exemplu, şi despre tratamente şi despre costurile funcţionării întregului sanctuar. Feri și Bobi sunt în carantină, deocamdată. Urmează o perioadă de vaccinare, tratamente și acomodare. Alături de ei, în sanctuarul de peste 69 de hectare, trăiesc alţi 130 de urși.