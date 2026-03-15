Trei avioane de realimentare ale SUA au ajuns în România

O parte dintre capabilitățile SUA au ajuns în România, în contextul războiului din Iran. 3 avioane cisternă americane au aterizat la Baza 90, urmând ca acestea să fie mutate la Baza Kogălniceanu.

Trei avioane cisternă ale SUA au aterizat deja la Baza 90 și urmează să fie mutate la Baza Mihail Kogălniceanu. Dislocarea capabilităților militare ale SUA pe teritoriul României este temporară și are loc în contextul războiului în desfășurare din Iran.

Este vorba de avioane Boeing KC-135 Stratotanker fundamentale care servesc drept coloana vertebrală a capacității SUA de realimentare în aer. Unul dintre aceste avioane a fost pierdut de Armata americană, în urmă cu câteva zile, deasupra Irakului.

Articolul continuă după reclamă

Parlamentul României a aprobat zilele trecute solicitarea CSAT de dislocare temporară a unor echipamente SUA, la cererea Pentagonului. "Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu", a spus Nicușor Dan. De asemenea, Bloomberg și media americane au dezvăluit că în România vor ajunge și în jur de 500 de militari americani.

Ce e Boeing KC-135 Stratotanker

Boeing KC-135 este o aeronavă cisternă militară americană, folosită pentru realimentarea avioanelor în aer, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80.

KC-135 a fost inițial însărcinat cu realimentarea bombardierelor strategice și a fost utilizat pe scară largă în Războiul din Vietnam și în conflicte ulterioare, cum ar fi Operațiunea Furtună în Deșert, pentru a extinde raza de acțiune și rezistența avioanelor de vânătoare și bombardiere tactice americane.

Costul unei aeronave de acest tip, în funcție de gradul de modernizare, variază între 26 și 62 milioane de dolari. Forțele Aeriene ale Statelor Unite operează în jur de 396 de asemenea aeronave.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰