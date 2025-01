Este doar o parte cutremurătorul mesaj de adio, lăsat de adolescent, înainte de a recurge la gestul extrem. Băiatul de 18 ani ar fi suferit însă de mult. Era crescut doar de bunică, după ce mama lui a suferit un accident grav de maşină care a lăsat-o într-un scaun cu rotile. Iar pe copilul - deja traumatizat - fără tată. Acesta ar fi dispărut pur şi simplu din peisaj.

"Eu nu am avut părinţi. Chiar dacă să zicem că luam BAC-ul, într-un fel nu avea cine să mă susţină. N-o să iau bacul oricum! Corpul, mintea mea nu mă mai lasă! N-am motivaţie să fac absolut nimic! Nu pot să fac absolut nimic", a mărturisit băiatul înainte să-şi ia viaţa.

Singura care ar fi ştiut de planul său era fosta iubită

Adâncit într-o depresie profundă, fără sprijin şi fără ajutor, băiatul nu a mai văzut nicio soluţie. Iar picătura care ar fi umplut paharul, cred cunoscuţii, ar fi fost despărţirea de iubită. O fată cu un an mai tânără căreia îi vorbise despre planurile sale.

"A fost singurul om care, din câte ştim noi, căruia i-a dezvăluit parţial intenţiile sale. Nu a arătat probleme de integrare. Relaţia cu profesorii era una normală, dezvoltase o relaţie mai apropiată cu profesoara de franceză", spune Florin Anastasiu, directorul liceului la care era băiatul.

"Era foarte retras, se ascundea sub gluga hanoracului. Am avut câteva intâlniri cu el. În toate aceste întâlniri am încercat să-l sprijin, să se integreze", spune Carmina Butoi, consilier școlar.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz. Şi în cazul celor doi adolescenţi găsiţi fără suflare la 4 zile de la dispariţie, se fac acum cercetări pentru a se afla motivul gestului extrem.

"Erau prieteni de mai mult timp, din ce am aflat, şi se susţineau reciproc. Nu ştiu dacă era un copil cu probleme în familie, chiar nu ştiu", spune Caraman Liliana, director adjunct.

Suicidul în rândul adolescenţilor este un fenomen îngrijorător. Psihiatrii îi sfătuiesc pe părinţi să fie atenţi şi să observe schimbările din comportamentul copiilor.

