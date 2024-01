Video Trucul prin care poţi scăpa de mahmureală, dezvăluit de medici

În doar câteva ore, de la băuturi fine am trecut la zeamă de varză şi murături. Sau altfel spus-după distracţie urmează marea mahmureală. Nimic nou, se întâmplă în fiecare an. Şi tot ca în fiecare an, e bine să vedem ce avem de făcut pentru o revenire uşoară.