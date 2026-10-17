La munte, iarna s-a instalat deja în toată regula! Utilajele de deszăpezire au ieşit pentru prima dată în acest sezon, după ninsorile de pe Transfăgărăşan şi Transalpina. La Vârful Omu, stratul de zăpadă a depășit deja 30 de centimetri. Iar weekendul nu aduce o pauză: va continua să ningă la munte.

La mijlocul toamnei, iarna a pus stăpânire pe munţi. În doar câteva ore, peisajele s-au albit, iar ultimele flori au fost acoperite de zăpadă la Brașov.

”Nu ne aşteptam! Am venit la Braşov şi nu ne aşteptam să găsim zăpadă!”

”Super! Superb! Să vină toată lumea aici! Este magnific. Suntem norocoşi că am prins prima zăpadă!”

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”E foarte bine, foarte frumos. Am venit îmbrăcaţi, de fapt, cam subţirel. Nu am ştiut că o să fie aşa zăpadă.”

”Cine doreşte să vină, că e foarte frumos!”, au spus turiștii.

La Harghita-Mădăraș, schimbarea de peisaj este şi mai spectaculoasă pentru turiștii veniți din țări în care vara pare că încă nu s-a încheiat.

Reporter: V-ați gândit că o să prindeți zăpadă?

Katalin, turistă din Italia: Nu, nu ne-am gândit, dar am venit pregătită. La mine, în Italia, este cald. Am făcut plajă ieri, în costum de baie, așa că aici este total diferit.

Bela, turistă din Ungaria: Peisajul este foarte frumos, am mai fost o singură dată aici.

La altitudini mai mari, însă, iarna își arată deja forța, cu vânt puternic şi ceaţă.

Pe Vârful Omu, stratul de zăpadă a ajuns la 34 de centimetri, iar la Bâlea Lac, la 13. Temperaturile au coborât până la minus 7 grade.

Pentru prima dată în acest sezon, drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Pe Transalpina şi Transfăgărășan, ca să nu se formeze polei, s-a intervenit şi cu materiale antiderapante.

Ambele șosele sunt încă deschise circulației pe timpul zilei, dar șoferii sunt avertizați să nu pornească la drum, dacă nu au mașinile pregătite pentru iarnă.

”Relevant pentru toţi cei care îşi doresc să vină pe Transfăgărăşan în acest weekend este să ţină seama de condiţiile meteorolige, să ţină seama de faptul că se circulă în condiţii de iarnă şi să nu plece nepregătiţi de acasă. Compania naţională de drumuri este cea care poate hotărî închiderea Transfăgărăşanului, nu a hotărât acest lucru motiv pentru care deocamdată cel puţin şoseaua Transfăgărăşan rămâne deschisă”, spune Dragoș Predescu, subprefectul județului Argeș.

Iar de zăpada s-au bucurat din plin turiştii.

”Venim din Franţa, am venit cu familia în vacanţă de mai multe ori în România. Am fost foarte, foarte plăcut surprinsă. Ne așteptam la zăpadă încă de la început”, spune o turistă.

Ploile se vor înmulţi din acest weekend. Ciclonul care a provocat inundaţii devastatoare în Turcia avansează spre ţara noastră, iar precipitaţiile vor cuprinde în special jumătatea de est a ţării. La altitudini mari, vor continua lapoviţa şi ninsoarea.