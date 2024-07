Aşa arată noile automate cu loţiuni SPF, care au fost instalate pe plajele din Mamaia şi Năvodari. Aparatele pot pulveriza, protecţie solară de 15, 30 sau 50 dar si cremă after sun. "Am ales nivelul de SPF, după care am plătit cu cardul, că doar aşa merge, am stat câteva secunde cât m-a stropit şi după aia am întins crema asta", spune un tânăr. La aparat se poate plăti doar cu cardul, iar o sesiune costă între 4 şi 6 lei, în funcţie de loţiunea aleasă.

Medicii recomandă să evităm expunerea la soare in orele de vârf

Protecţia solară este foarte importantă pentru cei care stau la plajă. "Obligatoriu va trebui să aplicăm creme cu factor de protecţie, inclusiv pe mâini picioare, nu trebuie să uităm nici de zone precum urechi, sprâncene pentru că aici apar foarte des arsuri solare pentru că pacienţii uită să aplice crema la nivelul acestor zone", a declarat Mihaela Zaharia, medic dermatolog. Sunt si alte metode de a ne proteja pe plaja. Pentru copii dar si pentru adulti au aparut costume cu protecţie solară. Maia are 3 ani şi e mândră de tinuta ei cu sirene.

Vezi și

Medicii recomandă să evităm expunerea la soare in orele de vârf. E bine să facem plaja dimineaţă, până în ora 10, şi apoi după ora 17. Cei care vor să evite arşiţa din miezul zilei se retrag la piscinele resortului, unde unele dintre ele sunt umbrite chiar de clădirile complexului. În această perioadă, litoralul e plin de turişti, iar resorturile s au pregatit cu o oferta variata pentru oaspeţi.

"Pe lângă cele 4 restaurante cu specific diferit, le oferim 4-5 plaje amenajate toate, zonă de fitness, jacuzii, gym sau saună uscată, 3 piscine exterioare, dintre care una de copii şi două de adulţi, şi una interioară", a declarat Cosmin Oprina, manager resort. Specialiştii atrag atentia ca in aceste zile cu temepraturi caniculare in aer, la nivelul nisipului se pot înregistra 80 de grade Celsius.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Copilul dumneavoastră a fost agresat în vreun fel de cadrele didactice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰