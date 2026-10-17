Astăzi se împlineşte un an de la tragedia din Rahova, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa, iar mulţi alţii au rămas cu traume greu de vindecat. La un an de la explozie, încă există întrebări fără răspuns şi incertitudine pentru cele 54 de familii afectate, care aşteaptă să afle ce se va întâmpla cu locuințele lor.

Este o zi cu o semnificație profundă pentru locuitorii din Rahova. Mai multe dintre victimele exploziei se întâlnesc astăzi, în fața blocului, pentru a marca un an de la tragedie.

În tot acest timp, viața lor s-a schimbat complet. Unii au ajuns să locuiască în chirie, în timp ce continuă să plătească rate pentru apartamentele distruse de explozie.

Între timp, au început lucrările de demolare a blocului. O parte din clădire va fi demolată şi vor rămâne doar trei etaje.

Articolul continuă după reclamă

După un an de anchetă, procurorii se apropie de trimiterea dosarului în judecată. Peste 220 de persoane sunt părți vătămate. Până acum, au fost puși sub acuzare patru oameni, dintre care trei sunt cercetați sub control judiciar, dar și trei firme. Este vorba despre angajați din domeniul gazelor și al electricității.

Sechestrul pentru acoperirea prejudiciului este de peste 53 de milioane de euro si alte 10 milioane de lei.

Însă, la un an de la tragedie, oamenii încă așteaptă răspunsuri iar multe întrebări rămân fără o explicație clară.