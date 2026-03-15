Un animal dispărut în urmă cu 200 de ani a reapărut în pădurile din România

Un animal dispărut în urmă cu 200 de ani din România a reapărut la finalul anului trecut în pădurile din România. Este vorba de elan, care a fost surprins în judeţul Hunedoara. Specialiştii au confirmat informaţia.

Descoperirea animalului este considerată una importantă pentru biodiversitatea României, chiar dacă exemplarul filmat în Hunedoara era doar în tranzit. Animalul, considerat cea mai mare specie de cerb din lume, a existat în România acum 200 de ani, dar din cauza despăduririlor și vânătorii excesive au dispărut. Astăzi, populații stabile există în țări precum Polonia, Belarus sau Ucraina, iar specialiștii cred că exemplarul observat în Hunedoara ar putea proveni din aceste zone.

Elanul ar putea fi recolonizat natural

Apariția sa a readus în discuție ideea de „recolonizare naturală”. „În 2024 a mai fost filmat unul în județul Satu Mare. Cineva l-a filmat pe marginea unei șosele. Deocamdată este prematur să spunem că ar putea exista o recolonizare naturală, dar cu siguranță fenomenul merită urmărit”.

Dispariția elanilor de pe teritoriul României, în urmă cu peste 200 de ani, a avut mai multe cauze. „Cu siguranță era vânat, aceasta fiind una dintre explicații. Probabil că nu i-au convenit nici schimbările din mediu: antropizarea, defrișările, schimbările treptate ale climei. El a trăit inclusiv în perioada micii ere glaciare de la noi și în vremuri mai vechi. Cu siguranță au existat mai mulți factori care au contribuit la dispariția lui”, a declarat biologul Alexandru Iftime pentru Hotnews.

