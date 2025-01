Bărbatul de 66 de ani a ajuns la Spitalul din Slatina sâmbătă noapte. Se simţea rău şi era ameţit, iar pe drum, în ambulanţă, a făcut un stop cardio respirator.

"L-au băgat la UPU, la urgenţe. Stand eu acolo, afară a ieșit o asistentă, că doctor nu era. Mi-a spus că a făcut alt stop cardio respirator", povesteşte soţia bărbatului.

Pentru că în spital nu exista niciun cardiolog, medicii au decis să-l trimită la Spitalul din Craiova. Din păcate însă, bărbatul nu a rezistat drumului şi a murit în ambulanţă.

"Nu există niciun medic noaptea, nu este niciunul de noapte și probabil erau asistente. Îmi spuse medicul legist de acolo că dacă era medic aici la Slatina, îl salvau, putea fi salvat", spune soţia bărbatului decedat.

Bărbatul a murit în drum spre spitalul din Craiova

"A fost trimis la Craiova pentru că la noi nu am avut în acel moment medic cardiolog în garda. Noi nu avem capacitate de chirurgie vasculară, facem demersurile pentru toată treaba asta. Problema este factorul uman și lipsa de personal", a declarat Emilian Postelnicu, spital Slatina.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în urma morţii bărbatului. Şi colegiul medicilor s-a autosesizat în acest caz.

"Așteptăm documentele medicale să ajungă la colegiul medicilor. În ședința de mâine convocată de urgență le vom analiză și vom stabili următoarea etapă, deschiderea anchetei disciplinare", spune Mihai Ungureanu, preşedinte Colegiul Medicilor.

Deficit de medici în Slatina

Spitalul din Slatina, unul dintre cele mai mari din judeţul Olt, se confruntă de mult timp cu deficit de medici de specialitate. Din acest motiv, în urmă cu trei săptămâni activitatea secţie ATI de cardilogoie a fost suspendată temporar.

"Am spus că la UPU nu există medic cardiolog şi am semnalat că acest lucru se va întâmpla. Îmi pare rău să vad că am avut dreptate şi îmi pare rău să văd că oameni nevinovaţi din Slatina mor pentru că în Spitalul Judeţean Slatina corupţia şi incompetenţa în continuare guvernează", spune Mario de Mezzo, primarul din Slatina.

Conducerea spitalului a anunţat că va face angajări chiar şi din rândul rezidenţilor. Până atunci însă, secţia de cardiologie rămâne închisă, iar pacienţii care vin la urgenţă sunt transferaţi către alte spitale din regiune.

