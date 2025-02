Un bărbat s-a trezit cu Poliţia la uşă după ce l-a făcut "miliţian" pe Predoiu, într-un pamflet pe Facebook: "Vecinii erau deja baricadaţi în case"

"Eu am fost dintotdeauna un cetăţean în banca lui, model chiar. Impozite plătite la zi, fără amenzi (ultimul radar a fost acum vreo 15 ani, ORGANELE care citesc aici pot confirma) şi fără scandal (am avut totuşi o tulburare a ordinii publice când m-am îmbătat cu un coleg de liceu într-un parc, dar s-a întâmplat la Constanţa în vara lui 1986, sper că s-a prescris). Şi cum îmi trăiam eu viaţa mea banală, m-am trezit în seara asta cu 3 (TREI) vizite la domiciliu din partea poliţiştilor. Vecinii deja se baricadaseră în apartamente, c-au zis că-i groasă rău. Pentru mine a fost o premieră. Nu m-a vizitat miliţia pe vremea lui Ceauşescu, nu m-a vizitat poliţia pe vremea lui Iliescu sau Dragnea, dar au venit acum, în prag de pensie. DE TREI ORI. Eu v-am zis că nu mai e nimic normal în ţara asta şi că 2025 va fi un an crunt, iată că mi-a venit confirmarea la uşă în seara asta. Aveţi grijă de voi", postează Radu Dragomir pe Facebook.

Explicaţia postării

Într-un pamflet pe Facebook postat după percheziţiile făcute de poliţişti la Radu Pally, şeful de campanie al lui Georgescu şi postarea acestuia în care îl numea pe Predoiu "miliţian", Radu Dragomir îşi imagina un dialog între un personaj numit "Dili" şi bodyguardul acestuia, folosind sintagma "Predoiule miliţianuleeee!". "Dili: Românii trebuie să înţeleagă că viaţa e iubire, că iubirea e totul. Iubirea nu este o relaţie, este exprimarea ta către toţi cei din jurul tă... / Bodyguard: Şefu, au năvălit mascaţii peste Radu Pally / Dili: PREDOIULE MILIŢIANULEEE!!", este conţinutul pamfletului respectiv.

După "vizita la domiciliu" pe care i-au făcut-o poliţiştii de trei ori, Radu Dragomir le-a explicat acestora că postarea era un pamflet, iar ulterior i-a explicat ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, într-o nouă postare pe Facebook, că nu el l-a numit "miliţian", ci "domnul candidat Călin Georgescu".

"Mult stimate domnule ministru Cătălin Predoiu. Doresc să vă explic faptul că nu eu v-am numit "miliţian" în pamfletul de mai jos, ci domnul candidat Călin Georgescu în această dimineaţă, după cum sunt sigur că aţi aflat deja. Aşa îl alint eu pe CG, "Dili" sau "Dilimache", de vreo două luni. Am simţit nevoia să lămuresc acest aspect în speranţa că nu voi mai primi vizite la domiciliu seara din partea organelor de ordine ale MAI, care "monitorizează internetul în acest context politic actual deosebit de delicat" şi care au crezut că v-am înjurat, Doamne fereşte! Vă mulţumesc cu deosebit respect", explică Radu Dragomir pe reţeaua de socializare.

Radu Hossu: "Pe cei care ameninţă cu moartea pe internet îi calcă Poliţia?"

Pornind de la postarea lui Dragomir şi ceea ce s-a întâmplat ulterior, activistul civic Radu Hossu ridică problema intervenţiilor poliţiştilor, întrebându-se, printre altele, dacă oamenii legii „îi calcă” şi "pe cei care ameninţă cu moartea pe internet sau doar pe cei care deranjează miniştri?".

Radu Hossu spune că în cazul lui Dragomir poliţiştii "s-au scuzat, au înţeles şi au motivat vizita ca fiind una normală în actualul context". "Acum eu am câteva întrebări: Pe cei care ameninţă cu moartea pe internet îi calcă Poliţia sau doar pe cei care deranjează miniştri? Pe cei care m-au ameninţat pe mine cu moartea îi calcă Poliţia sau doar pe Radu Dragomir pentru că scrie texte evident pamfletare? De ce fel de capacităţi cognitive dispune şeful acelor agenţi care au ordonat vizita la adresa lui Radu Dragomir (pe care au luat-o din baza de date a lor, în baza probabil a ordinului venit de la superiori) pentru a nu-i informa pe aceştia cine este "Dili" în spaţiul public şi cine este Radu Dragomir? Nu se face o profilare a individului pe care urmează să-l întrebi de sănătate?", scrie Radu Hossu pe Facebook.

Acesta continuă menţionând că în urmă cu mai bine de 24 de ore „un individ a postat pe Facebook un filmuleţ prin care se adresa evreilor din România spunând "dragi evrei [...] dacă nu vă faceţi bagajul şi nu părăsiţi ţara de bună voie, aşa cum i-am făcut lui Klaus-Werner Iohannis, veţi suporta consecinţele". Potrivit lui Hossu, câţiva jurnalişti au sunat la Poliţie şi au reclamat clipul, care, între timp, nu mai există.

"Sunt curios dacă Poliţia Română a deschis dosar penal în acest caz având în vedere că: Cel care a înregistrat clipul, cel care l-a postat (Ioan Turca) şi toţi cei care l-au distribuit pentru a-i propaga mesajul încalcă Legea 157/2018, art. 4, "dispunerea sau punerea la dispoziţia publicului prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la un an la 5 ani", explică Hossu.

Activistul consideră că "prin astfel de acţiuni prost pregătite, lipsite de raţiune", Poliţia Română "se decredibilizează", "îi pune pe agenţii de bună credinţă într-o postură foarte proastă şi ajută doar la creşterea neîncrederii în instituţii, în stat şi în liderii politici".

"Ministrul Cătălin Predoiu ar trebui să iasă public şi să explice ce înseamnă "păi da ştiţi, monitorizăm internetul, în contextul actual delicat" - răspuns dat de agenţi lui Radu Dragomir după ce au înţeles situaţia. Recunosc că situaţia mi-a provocat un sentiment de dispreţ general şi de scârbă în mod special faţă de Predoiu şi şefii acestor agenţi trimişi la Radu Dragomir acasă", mai spune Radu Hossu pe pagina sa de Facebook.

Contextul situaţiei

Marţi, locuinţa şefului de campanie al fostului candidat independent la Preşedinţie Călin Georgescu a fost percheziţionată, acţiunea desfăşurându-se, conform IGPR, "în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unităţii de parchet competente şi cu respectarea cadrului legal în vigoare". Anunţul despre percheziţii a fost făcut pe Facebook chiar de Călin Georgescu, care consideră că este vorba despre un abuz.

"Miliţianul Predoiu şi nişte procurori au trimis în această dimineaţă mascaţii acasă la şeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteţi intimida - nu putem fi îngenunchiaţi", a scris Georgescu pe Facebook.

Ulterior, tot pe pagina sa de Facebook, Georgescu a anunţat că a fost percheziţionat şi sediul Asociaţiei "Pământul Strămoşesc", al cărei membru fondator este. Asociaţia respectivă promovează "Programul Naţional Hrană, Apă, Energie". Ca reacţie la acuzaţiile lui Georgescu, IGPR a precizat că "activităţile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unităţii de parchet competente şi cu respectarea cadrului legal în vigoare".

"Nu este adevărat că am trimis 'mascaţii' la adresa domnului Georgescu şi n-am trimis mascaţii la adresa niciunui cetăţean din România, niciodată. Nu este adevărat că am inspirat sau ordonat un dosar domnului Georgescu sau oricărui alt cetăţean din România. Nu este adevărat că mă ocup de dosare sau fac dosare sau mă interesez de dosare, nu am făcut-o niciodată, nici ca ministru al Justiţiei, nici ca ministru de Interne", a declarat, marţi seară, Cătălin Predoiu, întrebat despre acuzaţiile aduse de Călin Georgescu la adresa sa.

Totodată, Predoiu a arătat că va merge în Parlament pentru a da explicaţiile cerute de Partidul Oamenilor Tineri, care a reclamat "practicile securiste" pe care Cătălin Predoiu le-ar folosi "în scop politic".

