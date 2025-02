13 febuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 februarie

Pe 13 februarie 1542, Catherine Howard, a cincea soție a lui Henric al VIII-lea al Angliei, este executată pentru adulter. Pe 13 februarie 1575, Henric al III-lea al Franței este încoronat la Rheims și se căsătorește cu Louise de Lorena în aceeași zi. Pe 13 februarie 1633, Galileo Galilei ajunge la Roma pentru procesul său în fața Inchiziției. Pe 13 februarie 1668, Spania recunoaște Portugalia ca stat independent.

Pe 13 februarie 1849, delegația condusă de mitropolitul Andrei Șaguna prezintă împaratului Franz Joseph, Petițiunea generală a fruntașilor români din Transilvania, Banat și Bucovina, prin care se cerea recunoașterea națiunii române (13/25).

Pe 13 februarie 1853, medicul și ortopedul Charles Gabriel Pravaz a inventat seringa. Pe 13 februarie 1856, încep lucrările Congresului de Pace de la Paris, care pune capăt Războiului Crimeii. Pe 13 februarie 1867, Dunărea Albastră, a compozitorului Johann Strauss, a fost prezentată în premieră la Viena, Austria.

Pe 13 februarie 1895, a fost brevetat Cinematograful Lumiere, aparat de filmat, de proiecție și de copiat, realizat de frații Louis și Auguste Lumiere. Prima proiecție publică comercială a avut loc la 28 decembrie 1895, la Paris.

Pe 13 februarie 1931, New Delhi devine capitala Indiei. Pe 13 februarie 1945, are loc eliberarea orașului Budapesta de sub ocupația fascistă. Pe 13 februarie 1960, Franța a detonat prima bombă nucleară. Şi tot pe 13 februarie, dar în 1988, Jocurile Olimpice de Iarnă se deschid la Calgary, Alberta, Canada.

Naşteri pe 13 februarie

Pe 13 februarie 1457 s-a născut Maria de Burgundia, fiica lui Carol Temerarul și soția împăratului Maximilian I. Pe 13 februarie 1599 s-a născut Papa Alexandru al VII-lea. Pe 13 februarie 1743, Joseph Banks, botanist și naturalist englez. Pe 13 februarie 1790 s-a născut Pierre Duval Le Camus, pictor francez.

Pe 13 februarie 1880 s-a născut Dimitrie Gusti, filosof, estetician și sociolog român. Pe 13 februarie 1896 s-a născut Ermil Gheorghiu, general aviator român. Pe 13 februarie 1918 s-a născut Elena Negreanu, actriță, graficiană și regizoare română. Pe 13 februarie 1922 s-a născut Horia Căciulescu, actor român de teatru și film. Pe 13 februarie 1933 s-a născut Gilda Marinescu, actriță română.

Pe 13 februarie 1955 s-a născut Alexandru Dabija, regizor român de teatru. Pe 13 februarie 1974 s-a născut Robbie Williams, cântăreț britanic. Pe 13 februarie 1980 s-a născut Sebastian Kehl, fotbalist german.

Decese pe 13 februarie

Numeroase personalităţi şi-au pierdut viaţa, de-a lungul istoriei, într-o zi de 13 februarie de la Elisabeta de Bohemia, bunica regelui George I al Marii Britanii, decedată în 1662 şi până la Crișan, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1784 din Transilvania, decedat în 1785.

Pe 13 februarie 1877 a decedat Costache Caragiale, actor, regizor și dramaturg român. Pe 13 februarie 1883 a decedat Richard Wagner, compozitor german. Pe 13 februarie 1895 a decedat Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu, preot, poet și prozator. Tot pe 13 februarie, dar în 2018 a decedat Henrik, Prinț Consort al Danemarcei, nobil danez născut în Franța.

