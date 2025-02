POT îl cheamă pe Predoiu în Parlament pentru explicații privind perchezițiile la șeful de campanie al lui Călin Georgescu

Anamaria Gavrilă, lidera POT, a declarat marți, printr-un comunicat de presă, că ministrul Predoiu folosește "practici securiste" în scop politic și trebuie să explice "trimiterea abuzivă a mascaților" la domiciliul lui Radu Pally.

POT cere explicații în Parlament pentru perchezițiile la Radu Pally

"Este halucinant cum vechii politicieni calcă în picioare democrația și drepturile românilor. Astăzi, ministrul PNL, Cătălin Predoiu, a acționat întocmai ca un securist și a trimis mascații acasă peste șeful de campanie al lui Călin Georgescu. Nu a existat niciun motiv legitim pentru această acțiune", a susținut Gavrilă, citată de Agerpres.

Ea a adăugat că ministrul trebuie să explice motivele din spatele mandatelor de percheziție. "Jandarmeria nu este un instrument politic, domnule Predoiu", a subliniat lidera POT.

"POT condamnă ferm și luptă împotriva oricărei forme de abuz de putere asupra românilor", se mai arată în comunicat.

Marți, anchetatorii au efectuat percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu, printre cei vizați fiind și Radu Pally. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Georgescu a confirmat descinderile și la sediul Asociației "Pământul Strămoșesc", unde este membru fondator.

IGPR respinge acuzațiile de politizare a anchetei

Surse judiciare susțin că perchezițiile sunt desfășurate în cadrul unui dosar deschis de Parchetul General în decembrie 2024, privind posibile încălcări ale legislației în campania electorală a lui Călin Georgescu.

Într-un comunicat oficial, Poliția Română a respins acuzațiile lui Georgescu referitoare la politizarea activității polițienești.

"Respingem și dezavuăm orice acuzație nefondată de politizare a actului profesional polițienesc. Activitățile sunt derulate în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de Parchet competente și cu respectarea cadrului legal în vigoare. Toate activitățile instituției noastre, în cadrul tuturor dosarelor penale, se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului", se precizează în comunicatul IGPR.

Dosarul finanțării electorale a lui Călin Georgescu

În cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu a declarat că nu a efectuat nicio cheltuială, raportând zero lei cheltuiți. Cu toate acestea, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a constatat că acesta a beneficiat de o campanie semnificativă pe platforma TikTok, precum și de videoclipuri și afișe de promovare electorală. În urma acestor constatări, AEP a sesizat Parchetul General și Poliția Română pentru a investiga posibile nereguli în finanțarea campaniei.

În plus, investigațiile au relevat o campanie masivă și coordonată pe rețelele sociale, în special pe TikTok, unde videoclipurile de promovare a lui Călin Georgescu au beneficiat de o expunere semnificativă. Aceste acțiuni au ridicat suspiciuni privind implicarea unui actor statal străin în influențarea alegerilor.

