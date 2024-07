Copila în vârstă de 12 ani provine dintr-o familie modestă, iar individul - cioban de meserie - este un cunoscut al părinţilor fetiţei. Tocmai de asta, mama victimei nu şi-a pus semne de întrebare atunci când copila îi spunea că merge în vizită la casa bărbatului.

Mama fetei: Tot o întrebam, unde mergi? Ea zicea că vine acasă. Probabil se întâlnea cu el, dar noi nu ştiam. Apoi apărea, venea înapoi. Unde ai fost? A zis că era acolo jos la el. Ce făceai acolo? A zis că stătea.

Tatăl vitreg al copilei: Tot dispărea fata şi tot mergea.

Copila era văzută frecvent în curtea ciobanului

Nici măcar atunci când cea mică a venit acasă cu mai multe cadouri, familia nu a intrat la bănuieli.

Mama fetei: Îi cumpăra haine, îi dădea... I-am luat telefonul şi i-a cumpărat telefon, ca să poată să ţină legătura pe ascuns cu ea.

Nimeni nu s-a gândit, nici măcar vecinii, că între copilă şi bărbat ar putea fi o relaţie, chiar dacă ea era văzută frecvent în curtea individului.

Vecin: El putea să se gândească că putea să fie fata lui. Eu i-am zis că nu e de el şi a zis că nu sunt normal.

Micuţa revnea de fiecare dată acasă. Însă joi a plecat iar să se întâlnească cu bărbatul de 37 de ani şi nu s-a mai întors.

Mama fetei: A zis că merge până afară şi s-a dus, nu am mai găsit-o. Am strigat-o, dar acolo sunt câini mari, nu am putut să intru în curtea omului, că nu am putut să intru de câini. Am strigat-o şi nu a ieşit afară fata.

Poliţiştii i-au găsit în pat

Abia atunci, mama fetei a sunat la Poliţie.

Mama fetei: Dimineaţa când au mers, fata era cu el acolo în pat.

Alexandra Luca, IPJ Mureş: Poliţiştii au efectuat o percheziţie la locuinţa celui în cauză, minora fiind identificată în respectiva locaţie. De asemenea, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri de interes în cauză.

Individul este un cunoscut al poliţiştilor, pentru că nu ar fi la prima încălcare a legii. Acum a ajuns în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile, în timp ce copila a rămas în grija familiei. Asistenţii sociali au fost sesizaţi de poliţişti, şi o ajută pe cea mică cu şedinţe de consiliere psihologică.

