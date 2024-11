Călin Georgescu a intrat în turul doi cu un rezultat uriaş, campania sa fiind realizată în proporţie covârşitoare pe TikTok. Între primul tur şi al doilea, o parte dintre cei care au votat cu Georgescu încep să se răzgândească. Un influencer de pe TikTok a recunoscut că l-a susţinut pe Călin Georgescu şi spune că regretă că a luat parte la această campanie.

Confensiune pe TikTok

"Am luat parte la campania de promovare a domnului Călin Georgescu. Am fost un prost. Mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să-mi dau seama ce fac. A fost o lecție pentru mine. Poate o să fiu mult mai atent. Nu poate, trebuie să fiu mult mai atent de acum înainte", a spus influencerul pe TikTok.

Acesta a mai precizat că în turul 2 va vota "cu o persoană deschisă la minte". "O să votez o persoană care simt că este deschisă la minte și care are o gândire fresh și actualizată și care e de acum, din 2024, nu din era dinozaurilor. O să votez o persoană care îmi dă de înțeles că nu are nimic cu minoritățile și că este pro-minorități și că încearcă să facă lucruri bune pentru aceste minorități. Cred că astea nu sunt niște calități care ăl definesc pe domnul Călin Georgescu. Mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să-mi dau seama ce fac", a mai declarat acesta.

Influencerul a explicat şi cum a funcţionat campania. În brief-ul campaniei se specifica clar că nu trebuie menţionat numele niciunui candidat, trebuie doar schiţat profilul preşedintelui perfect aşa cum şi-l imaginează fiecare.

"În momentul în care am acceptat această campanie cu echilibru și verticalitate, ca orice campanie, vine la pachet cu un brief. Pentru cine nu știe ce înseamnă un brief, este un fel de manual de instrucțiuni al campaniei, ce trebuie să faci în acea campanie. În acest brief era menționat faptul că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre candidați și că nu se dorește să ținem partea politică a vreunuia dintre partide. Zic, mamă, perfect. Eu și așa nu mă bag în politică, nu este punctul meu forte.

Tot în brief se menționa faptul că scopul este ca noi să creștem awareness-ul asupra ideii că este important ca oamenii să meargă la vot. Și zic, bă, perfect, iau campania, sunt de acord cu asta, chiar e important ca fiecare om să meargă la vot pentru că fiecare vot contează. Mă bag. Tot în acest brief era menționat faptul că trebuie ca noi să spunem câteva caracteristici pe care ni le dorim de la viitorul președinte, câteva calități. Avea acolo exemple sau aveai liber arbitru să spui care sunt calitățile pe care tu le dorești de la viitorul președinte", a explicat acesta.

